Ключевые моменты:

Ремонт охватывает участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Жолио-Кюри.

Завершить весь комплекс работ планируют до 5 августа.

Для защиты от проседания покрытие укрепят георешеткой.

Почему ремонтируют именно этот участок

Как сообщили в Одесском городском совете, интенсивная эксплуатация дороги и постоянный проезд большегрузных автомобилей привели к серьезным деформациям асфальтового покрытия.

Чтобы дорога выдерживала нагрузки в будущем, специалистам предстоит не просто заменить верхний слой, а полностью усилить конструкцию «дорожной одежды». Работы выполняются поэтапно и включают целый комплекс мер:

Демонтаж изношенного асфальтобетонного покрытия;

Усиление конструкции дороги с использованием специальной георешетки;

Укладку выравнивающего слоя;

Заливку верхнего слоя из устойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Такая технология существенно повысит несущую способность трассы и продлит срок ее службы.

Власти Одессы обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на данном участке дороги и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения.

Завершить ремонтные работы планируется к 5 августа.

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