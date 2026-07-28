Ключевые моменты:
- Ремонт охватывает участок от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Жолио-Кюри.
- Завершить весь комплекс работ планируют до 5 августа.
- Для защиты от проседания покрытие укрепят георешеткой.
Почему ремонтируют именно этот участок
Как сообщили в Одесском городском совете, интенсивная эксплуатация дороги и постоянный проезд большегрузных автомобилей привели к серьезным деформациям асфальтового покрытия.
Чтобы дорога выдерживала нагрузки в будущем, специалистам предстоит не просто заменить верхний слой, а полностью усилить конструкцию «дорожной одежды». Работы выполняются поэтапно и включают целый комплекс мер:
- Демонтаж изношенного асфальтобетонного покрытия;
- Усиление конструкции дороги с использованием специальной георешетки;
- Укладку выравнивающего слоя;
- Заливку верхнего слоя из устойчивого щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Такая технология существенно повысит несущую способность трассы и продлит срок ее службы.
Власти Одессы обращаются к водителям и пешеходам с просьбой быть внимательными на данном участке дороги и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением движения.
Завершить ремонтные работы планируется к 5 августа.
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