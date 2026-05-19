Ключевые моменты:

За первые 4 месяца 2026 года в Украине вынесено 814 коррупционных приговоров, из них 48 — в Одесской области.

Одесщина заняла 5-е место в Украине по количеству решений судов по коррупционным делам.

Все приговоры этого периода только штрафы, без заключения или других суровых наказаний.

По сравнению с прошлым годом, количество дел уменьшилось на 27%.

В 2025 году большинство решений также были штрафами (97%), но были и реальные сроки и другие виды наказаний.

Штрафы вместо тюрьмы

За первые четыре месяца 2026 года украинские суды вынесли 814 приговоров по делам, связанным с коррупцией. И из них 48 постановлений пришлись на Одесскую область.

По количеству судебных решений Одесщина очутилась на пятом месте в стране. Впереди нее — Львовская область (79 решений), Днепропетровщина (67), Харьковщина (56) и Киевщина (54). К слову, среди южных регионов ближе всего к Одессе по этому показателю Николаевщина с 46 решениями. А в Херсонской области суды вынесли 8 решений.

Все приговоры за этот период завершились штрафами: случаев лишения свободы, общественно полезных работ или ограничение свободы не зафиксировано. Размер санкций колебался от наименьшего штрафа в 850 гривен до самого большого — 34 тысяч гривен.

Правда, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество решений в этом году уменьшилось на 27%. Для сравнения, в 2025 году суды приняли 4086 решений за весь год — это в 2,2 раза больше, чем в 2024-м. Хотя и в 2025 году большинство наказаний тоже были в виде штрафов (97% дел), реестр также содержал более строгие приговоры с реальными сроками заключения, общественными работами, ограничением свободы и испытательными сроками.

Стоит отметить, что большинство дел в 2026 году касаются нарушений финансового контроля — ошибок в декларациях, несвоевременной подачи отчетности или других проблем в финансовых документах. За первые четыре месяца рассмотрели 742 таких дела, что составляет 91% всех решений в коррупционных производствах. Взяточничество составляет около 6% дел, еще 3% приходится на конфликты интересов.