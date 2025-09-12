Досье «ОЖ»

Алина Ткаченко окончила Одесский национальный медицинский университет по специальности «офтальмология». Работала в детском офтальмологическом онкологическом отделении Института глазных болезней имени Филатова, после чего решила уделить больше внимания профилактике глазных болезней.

В настоящее время работает врачом-офтальмологом в КНП «ДМП №4» в Одессе.

Когда нужно вести ребенка к офтальмологу?

В общем – я частая гостья у врача-офтальмолога, однако, кроме привычного инструментария, рядом со мной приборы, которые вижу впервые.

– Алино Владимировна, наверное, есть существенная разница между развитием и обследованием глаза ребенка и взрослого человека?

– Зрение ребенка формируется ориентировочно до 12 лет. Поэтому период примерно до 13 лет – крайне важен, нужны регулярные проверки. К тому же, если взрослые начинают видеть наш мир не слишком четко, то, скорее всего, обратятся к врачу. Зато дети, особенно младшего школьного возраста и младше, не всегда могут понять, что с их зрением не так, вариант норма-отклонение им непонятен. Поэтому ответственность в первую очередь лежит на родителях, которым я советую уделять большое внимание профилактике. В случае каких-либо отклонений к врачу следует обращаться немедленно, если же нет жалоб на ухудшение зрения, я рекомендую проходить осмотр раз в полгода.

– Так часто?

– Да, ведь детский глаз растет и меняется вместе с ребенком. Регулярное посещение врача позволяет реагировать на ранней стадии возникновения проблем.

– Если ребенок не жалуется, существуют ли какие-то специфические признаки ухудшения зрения?

– Самые распространенные признаки, если мы говорим уже о детях от 5 лет: дети прищуривают глаза, держат игрушки, книги, телефоны слишком близко к ним или садятся возле телевизоров или мониторов. Кроме того, если ребенок начинает маскировать глаз челкой, это может свидетельствовать о развитии косоглазия. В общем, время от времени родителям нужно спрашивать, не болят ли глаза, возможно, есть слезотечение, покраснение, которое не проходит, ощущение «песка», какие-то пятна или «мушки» перед глазами, закрытие одного из глаз, дискомфорт при чтении, головная боль. И еще один важный момент: наблюдайте за зрачками. Отсутствие эффекта «красных точек» во время фотографирования (вместо этого они могут быть белого или желтого цвета) может свидетельствовать о ранней стадии онкопатологии глаз. Это должно стать поводом для немедленного обращения к офтальмологу. Обычно в 95% случаев это касается детей в возрасте до 3 лет. Это лечится, главное не медлить. В целом дети стесняются рассказывать о каких-либо отклонениях от нормы, поэтому следует стараться установить доверительные отношения с детьми, чтобы они обязательно озвучивали все свои жалобы.

– Ответственные родители привели ребенка на профилактический осмотр. Что должен проверить врач?

– Важную роль при осмотре играет возраст ребенка, в соответствии с которым мы выбираем способы проверки остроты зрения – это обязательное исследование, как и осмотр глазного дна и, по возможности, измерение глазного давления, хотя бы пальпаторно.

Очки или линзы для ребенка?

– Госпожа Алино, если проблемы со зрением требуют коррекции, что лучше выбрать: очки или линзы?

– Только очки. Это связано с тем, что дети часто не соблюдают элементарные правила ношения линз. Поэтому даже капля воды во время купания в душе, не говоря уже о гигиене рук, может вызвать серьезные проблемы с глазами.

– Но дети часто стесняются носить очки, тайком их снимают. Как их убедить?

– Очки в детском возрасте не только корректируют зрение, но и лечат. Поэтому стоит объяснить детям, что их ношение сейчас может избавить от очков уже во взрослом возрасте. К тому же сейчас такие оправы – и забавные, и с героями комиксов, только выбирай.

– Нужны ли детям солнцезащитные очки?

– Да, они должны быть обязательно, особенно у детей со светлыми волосами, зелеными и голубыми глазами. Дети много находятся на солнце, у воды. Поэтому, чтобы обезопасить глаза от солнечных ожогов, стоит приобрести солнцезащитные очки, желательно качественные.

– Если мы заговорили о прогулках. К сожалению, иногда дети травмируют глаза. Что необходимо делать в таких случаях?

– Самое главное – не пытайтесь самостоятельно что-то делать: извлекать посторонние предметы из глаз, капать что-либо или делать компрессы. Оказание помощи должен осуществлять исключительно врач! Скорая офтальмологическая помощь в Институте Филатова работает круглосуточно.

Гаджеты и детское зрение: советы специалиста, как совместить несовместимое

– И о наболевшем. Назовите оптимальное время, которое ребенок должен проводить у экранов гаджетов.

– Он, к сожалению, особенно в условиях дистанционного обучения, – недостижим. Работа за экраном для детей в возрасте от 11 лет должна составлять два часа. Если мы говорим о мобильном телефоне, то пользоваться им можно только с 6 лет.

– Действительно недостижимо. А возможно ли уменьшить вредное воздействие от чрезмерного пребывания у экранов?

– Во время работы с гаджетами рекомендую каждые 20 минут отдыхать, а 2-3 раза в день делать простую, но очень эффективную гимнастику.

Двигаются только глаза, голова и шея – неподвижны!

Движения глазами вверх-вниз

Движения глазами вправо-влево

Круговые движения – рисуем глазами круг по часовой стрелке и в обратном порядке

Движения глазом в форме восьмерки

Фокусировка на близком и дальнем расстоянии. Поднимите палец или ручку на расстояние около 30 см от глаз. Переводите взгляд с кончика пальца на предмет, расположенный далеко (окно, здание, дерево). Повторите 8-10 раз.

Частое моргание. В течение 30 секунд активно моргайте.

Гимнастику следует делать сидя, каждое упражнение повторять 5-8 раз. Между упражнениями – моргать или закрывать глаза на 2-3 секунды.

Зрительный режим: как ребенку правильно пользоваться гаджетами

– Важным для профилактики заболеваний зрения является правильное обустройство рабочего места. Расстояние до монитора компьютера должно быть не менее 50 сантиметров, до телефона – 30 сантиметров.

– А размер экрана имеет значение?

– Косвенное. Во время онлайн-обучения лучше пользоваться не телефоном, а компьютером, там экран больше и защита от мерцания лучше. Если есть возможность, вообще выбирайте бумажные учебники и не забывайте о расстоянии – 30-35 сантиметров до текста. Свет также важен. В моей практике были случаи, когда детская комната вообще была без окон, только с искусственным освещением. Это неправильно, днем свет должен быть естественным. Вечером или в сумерках приборы искусственного освещения должны располагаться с левой стороны. И совершенно недопустимо, когда дети выключают свет вообще, оставляя только включенный экран, такой единственный источник света очень вредит.

– Алино Владимировна, сейчас дети любят развешивать в комнатах гирлянды, неоновые ленты и т. п. Это не вредно?

– В таких источниках света не вижу ничего плохого. Вот игрушки с лазерными лучами – это настоящая беда, особенно когда такие лучи направлены прямо в глаза. Они могут вызвать даже ожоги сетчатки.

– Когда-то врачи советовали для улучшения зрения есть морковь. Такие советы научно обоснованы?

– Вполне. Кроме моркови советую пополнить рацион брокколи, шпинатом, тыквой, абрикосами, семенами льна, жирной рыбой и цитрусовыми.

– Возможно ли вылечить детские глазные болезни?

– Некоторые полностью. Так, например, исправить небольшую степень миопии реально: соблюдать правильный зрительный режим и план лечения, делать гимнастику, перерывы в работе, 1-2 часа прогулок на свежем воздухе. И обязательно, кстати, не только детям, но и взрослым – за час до сна обходиться без гаджетов.

– И к вам на профилактические осмотры!

– Конечно, жду каждые полгода. Зрение – это драгоценный дар, поэтому мы должны ответственно подходить к его сохранению.

Читайте также: