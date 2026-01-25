Ключевые моменты:
- В ЦНАП Одессы доступны две новые жилищные услуги;
- Услуги предоставляют районные администрации горсовета;
- Прием ведется только по предварительной электронной записи.
Жилищные услуги в ЦНАП Одессы
Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, с 23 января 2026 года во всех подразделениях ЦНАП Одессы можно получить административные услуги:
- взятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- выдача ордера на жилое помещение.
Ответственными за предоставление этих услуг определены районные администрации Одесского городского совета.
Кто может встать на квартирный учет в Одессе
Подать документы на учет могут граждане по месту фактического проживания или регистрации в Одессе. Это касается также отдельных льготных категорий, в том числе:
- внутренне перемещенных лиц — участников боевых действий;
- лиц с инвалидностью вследствие войны и членов их семей;
- членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;
- членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.
Оформить ордер на жилье можно на основании решения о предоставлении жилого помещения. Обратиться необходимо:
- по месту жительства заявителя, либо
- по месту нахождения предприятия, учреждения или организации, по решению которых предоставляется жилье (в том числе служебное) в Одессе.
Как записаться на прием в ЦНАП Одессы
Прием осуществляется исключительно по предварительной записи в электронной очереди. Доступны три способа:
- через официальный сайт ЦНАП: cnap.omr.gov.ua/e-tickets
- по телефону: 705-55-55
- через мобильное приложение MISTO
