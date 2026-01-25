Аренда жилья

Ключевые моменты:

  • В ЦНАП Одессы доступны две новые жилищные услуги;
  • Услуги предоставляют районные администрации горсовета;
  • Прием ведется только по предварительной электронной записи.

Жилищные услуги в ЦНАП Одессы

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, с 23 января 2026 года во всех подразделениях ЦНАП Одессы можно получить административные услуги:

  • взятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • выдача ордера на жилое помещение.

Ответственными за предоставление этих услуг определены районные администрации Одесского городского совета.

Кто может встать на квартирный учет в Одессе

Подать документы на учет могут граждане по месту фактического проживания или регистрации в Одессе. Это касается также отдельных льготных категорий, в том числе:

  • внутренне перемещенных лиц — участников боевых действий;
  • лиц с инвалидностью вследствие войны и членов их семей;
  • членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • членов семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Оформить ордер на жилье можно на основании решения о предоставлении жилого помещения. Обратиться необходимо:

  • по месту жительства заявителя, либо
  • по месту нахождения предприятия, учреждения или организации, по решению которых предоставляется жилье (в том числе служебное) в Одессе.

Как записаться на прием в ЦНАП Одессы

Прием осуществляется исключительно по предварительной записи в электронной очереди. Доступны три способа:

  • через официальный сайт ЦНАП: cnap.omr.gov.ua/e-tickets
  • по телефону: 705-55-55
  • через мобильное приложение MISTO

