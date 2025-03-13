Платформа MISTO стала доступной для жителей Одессы с четверга. По информации Одесского городского совета, город первым в Украине внедрил эту систему цифровизации городских услуг. Она объединяет различные функции, которые упрощают доступ к городским сервисам для населения.

Сейчас платформа предлагает несколько основных возможностей: онлайн-запись в Центр предоставления административных услуг

(ЦПАУ), почасовую оплату парковки, сервис «Социальное такси» для маломобильных групп и людей с инвалидностью, а также участие в опросах. Кроме этого, доступны функции для безопасности — оповещение о тревогах и чрезвычайных ситуациях, карты укрытий и Пунктов несокрушимости. Есть также данные о состоянии воздуха, интерактивные карты общественных туалетов, бюветов и других локаций.

Список уже доступных функций мобильного приложения для жителей Одессы:

Онлайн-запись в ЦНАП

Сервис почасовой парковки: удобный и прозрачный способ оплаты парковки

Безбарьерность: сервис «Социальное такси» — возможность получить услугу для

маломобильных групп населения и людей с инвалидностью

Электронная демократия: участие в опросах

Безопасность: уведомления о тревогах и чрезвычайных ситуациях, карты укрытий и Пунктов несокрушимости

Мониторинг окружающей среды: данные о состоянии воздуха и другие экологические показатели

Интерактивные карты: общественные туалеты, бюветы и другие локации

В городской власти отметили, что функционал платформы планируют расширять ежеквартально. В ближайшее время появятся новые сервисы: голосование по петициям, отправка запросов в Единый центр обращений граждан и отслеживание движения общественного транспорта.

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