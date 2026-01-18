Ключевые моменты:
- Одесса заняла второе место по росту цен на однокомнатные квартиры.
- Спрос подогревают внутренняя миграция и ожидания стабилизации.
- Двушки и трёшки в городе тоже ощутимо подорожали — до +18%.
Рынок жилья в Одессе 2025: как меняются цены
В 2025 году в Украине почти во всех регионах выросли цены на жилье. Особенно подорожали однокомнатные квартиры — лидерами стали Тернополь (+21%) и Одесса с Ровно (+18%), по данным платформы ЛУН.
Эксперты объясняют рост в Одессе несколькими факторами:
- Восстановление рынка после падения на фоне начала полномасштабной войны.
- Внутренняя миграция — переезд людей из более опасных регионов.
- Арендный спрос — город остается привлекательным для съема.
Как изменились цены за год: статистика по регионам
Согласно исследованию, в 2025 году жилье подорожало не только в Одессе, но и в других городах:
Двухкомнатные квартиры:
- Тернополь: +23%
- Черновцы: +20%
- Одесса, Чернигов: +18%
Трехкомнатные квартиры:
- Черкассы: +23%
- Черновцы: +22%
- Винница: +21%
Одесса не входит в топ по «трешкам», но и здесь зафиксирован умеренный рост.
Почему Одесса вошла в число лидеров по росту цен
По словам бизнес-директора ЛУН Дениса Судилковского, в Одессе наблюдается эффект «низкой базы» — рынок долгое время был в стагнации, и нынешний рост цен — это результат восстановления активности.
Тернополь, в свою очередь, превратился в один из новых центров внутренней миграции — город относительно безопасный, экономически активный и доступнее других западных областных центров.
«Люди переезжают туда, где есть работа, знакомые и базовая инфраструктура для жизни», — подытожил директор ЛУН.
