Ключевые моменты:

Одесса заняла второе место по росту цен на однокомнатные квартиры.

Спрос подогревают внутренняя миграция и ожидания стабилизации.

Двушки и трёшки в городе тоже ощутимо подорожали — до +18%.

Рынок жилья в Одессе 2025: как меняются цены

В 2025 году в Украине почти во всех регионах выросли цены на жилье. Особенно подорожали однокомнатные квартиры — лидерами стали Тернополь (+21%) и Одесса с Ровно (+18%), по данным платформы ЛУН.

Эксперты объясняют рост в Одессе несколькими факторами:

Восстановление рынка после падения на фоне начала полномасштабной войны.

Внутренняя миграция — переезд людей из более опасных регионов.

Арендный спрос — город остается привлекательным для съема.

Как изменились цены за год: статистика по регионам

Согласно исследованию, в 2025 году жилье подорожало не только в Одессе, но и в других городах:

Двухкомнатные квартиры:

Тернополь: +23%

Черновцы: +20%

Одесса, Чернигов: +18%

Трехкомнатные квартиры:

Черкассы: +23%

Черновцы: +22%

Винница: +21%

Одесса не входит в топ по «трешкам», но и здесь зафиксирован умеренный рост.

Почему Одесса вошла в число лидеров по росту цен

По словам бизнес-директора ЛУН Дениса Судилковского, в Одессе наблюдается эффект «низкой базы» — рынок долгое время был в стагнации, и нынешний рост цен — это результат восстановления активности.

Тернополь, в свою очередь, превратился в один из новых центров внутренней миграции — город относительно безопасный, экономически активный и доступнее других западных областных центров.

«Люди переезжают туда, где есть работа, знакомые и базовая инфраструктура для жизни», — подытожил директор ЛУН.

