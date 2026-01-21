Ключевые моменты:
- В приложении MISTO появилась онлайн-запись в ЦНАП для бизнеса.
- Предприниматели могут выбрать место, дату и время визита.
- Новый сервис помогает избежать очередей и сэкономить время.
Новые возможности приложения MISTO в Одессе
В Одессе расширили функционал городского приложения MISTO. Теперь юридические лица и физические лица-предприниматели могут дистанционно записаться в электронную очередь ЦНАПа.
Новый сервис позволяет бизнесу заранее планировать получение административных услуг. Пользователи могут самостоятельно выбрать удобную локацию ЦНАПа, подходящую дату и время визита, а также избежать длительного ожидания в очередях. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
- открыть приложение MISTO и перейти в раздел «Запись в ЦНАП»;
- выбрать нужный сервис и услугу;
- указать удобную локацию — из списка или на карте;
- выбрать дату и время визита и получить подтверждение записи.
Городские власти отмечают, что обновление направлено на упрощение взаимодействия бизнеса с муниципальными службами и повышение качества предоставления административных услуг.
Какими еще услугами можно воспользоваться на этой платформе и насколько это удобно, читайте здесь: Одесса в смартфоне: изменило ли приложение MISTO жизнь горожан
