Ключевые моменты:

В приложении MISTO появилась онлайн-запись в ЦНАП для бизнеса.

Предприниматели могут выбрать место, дату и время визита.

Новый сервис помогает избежать очередей и сэкономить время.

Новые возможности приложения MISTO в Одессе

В Одессе расширили функционал городского приложения MISTO. Теперь юридические лица и физические лица-предприниматели могут дистанционно записаться в электронную очередь ЦНАПа.

Новый сервис позволяет бизнесу заранее планировать получение административных услуг. Пользователи могут самостоятельно выбрать удобную локацию ЦНАПа, подходящую дату и время визита, а также избежать длительного ожидания в очередях. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

открыть приложение MISTO и перейти в раздел «Запись в ЦНАП»;

выбрать нужный сервис и услугу;

указать удобную локацию — из списка или на карте;

выбрать дату и время визита и получить подтверждение записи.

Городские власти отмечают, что обновление направлено на упрощение взаимодействия бизнеса с муниципальными службами и повышение качества предоставления административных услуг.

