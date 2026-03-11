Ключевые моменты:
- В районных ЦНАПах Одессы количество услуг увеличилось до 259.
- Добавлены сервисы в сфере пенсионного обеспечения, строительства, торговли и рекламы.
- Появилась возможность оформить статус многодетной семьи и получить удостоверение.
Новые услуги в ЦНАПах Одессы: что изменилось
В районных центрах предоставления административных услуг Одессы появились новые сервисы, которые ранее были недоступны или требовали обращения в разные учреждения.
Если раньше здесь можно было в основном оформить регистрацию места проживания или паспортные документы, то теперь перечень значительно расширился. В частности, добавлены услуги в социальной сфере, пенсионном обеспечении и ветеранской политике. Всего в ЦНАПах уже доступно 259 различных услуг.
Среди новых направлений, которые начали предоставлять районные центры:
- пенсионное обеспечение;
- услуги в сфере строительства (через Единую государственную электронную систему);
- вопросы размещения рекламы;
- разрешения на элементы уличной торговли;
- выдача архивных справок, копий и выписок, необходимых для социальной защиты.
На прошлой неделе также начали предоставлять услуги для многодетных семей. Теперь в ЦНАПах можно оформить статус многодетной семьи и получить соответствующее удостоверение.
На этой неделе заработали сервисы, связанные со строительством, рекламой, торговлей и услугами городского архива.
Кроме того, районные подразделения продолжают принимать заявки на получение отсрочки от призыва, а также помогают с регистрацией Starlink.
Полный список из 74 новых услуг опубликован на официальном сайте города.
Где в Одессе можно получить новые административные услуги
Новые сервисы уже доступны в четырех ключевых точках города:
- Киевский район: ул. Ак. Королева, 9;
- Пересыпский район: пр-т Князя Владимира Великого (бывш. Добровольского), 106;
- Хаджибейский район: ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 22;
- Центральный офис: ул. Дальницкая, 2.
Важно помнить, что прием ведется исключительно по предварительной записи. Одесситы могут забронировать время через электронную очередь на официальном сайте, с помощью мобильного приложения MISTO или позвонив по номеру call-центра: 705-55-55.