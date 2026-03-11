Ключевые моменты:

В районных ЦНАПах Одессы количество услуг увеличилось до 259.

Добавлены сервисы в сфере пенсионного обеспечения, строительства, торговли и рекламы.

Появилась возможность оформить статус многодетной семьи и получить удостоверение.

Новые услуги в ЦНАПах Одессы: что изменилось

В районных центрах предоставления административных услуг Одессы появились новые сервисы, которые ранее были недоступны или требовали обращения в разные учреждения.

Если раньше здесь можно было в основном оформить регистрацию места проживания или паспортные документы, то теперь перечень значительно расширился. В частности, добавлены услуги в социальной сфере, пенсионном обеспечении и ветеранской политике. Всего в ЦНАПах уже доступно 259 различных услуг.

Среди новых направлений, которые начали предоставлять районные центры:

пенсионное обеспечение;

услуги в сфере строительства (через Единую государственную электронную систему);

вопросы размещения рекламы;

разрешения на элементы уличной торговли;

выдача архивных справок, копий и выписок, необходимых для социальной защиты.

На прошлой неделе также начали предоставлять услуги для многодетных семей. Теперь в ЦНАПах можно оформить статус многодетной семьи и получить соответствующее удостоверение.

На этой неделе заработали сервисы, связанные со строительством, рекламой, торговлей и услугами городского архива.

Кроме того, районные подразделения продолжают принимать заявки на получение отсрочки от призыва, а также помогают с регистрацией Starlink.

Полный список из 74 новых услуг опубликован на официальном сайте города.

Где в Одессе можно получить новые административные услуги

Новые сервисы уже доступны в четырех ключевых точках города:

Киевский район: ул. Ак. Королева, 9;

ул. Ак. Королева, 9; Пересыпский район: пр-т Князя Владимира Великого (бывш. Добровольского), 106;

пр-т Князя Владимира Великого (бывш. Добровольского), 106; Хаджибейский район: ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 22;

ул. Евгения Танцуры (бывш. Генерала Петрова), 22; Центральный офис: ул. Дальницкая, 2.

Важно помнить, что прием ведется исключительно по предварительной записи. Одесситы могут забронировать время через электронную очередь на официальном сайте, с помощью мобильного приложения MISTO или позвонив по номеру call-центра: 705-55-55.