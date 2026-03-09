Ключевые моменты:

Средняя аренда однокомнатной квартиры в Одессе держится на уровне около 10 000 грн.

Двухкомнатные квартиры предлагают в среднем за 14 000 грн, но реальные сделки дешевле.

Самые дорогие квартиры традиционно находятся в Приморском районе.

Цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года

Согласно данным авторитетных сервисов недвижимости ЛУН Статистика и M2bomber, в марте 2026 года аренда квартир в Одессе немного подешевела по сравнению с февралем.

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Одессе

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Одессе в марте составляет примерно 10 000 гривен — это примерно столько же, сколько и месяцем ранее.

При этом реальные сделки часто заключаются дешевле. Если в феврале арендаторы платили в среднем 8 800 грн, то в марте сумма снизилась примерно до 8 000 грн.

Наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир — от 6 000 до 8 000 гривен. Именно в этой категории находится наибольшее количество предложений на рынке.

Аренда двухкомнатных квартир в Одессе

Рынок двухкомнатных квартир также остается относительно стабильным.

Средняя стоимость предложений от владельцев составляет около 14 000 гривен в месяц. Однако фактическая цена аренды обычно ниже. Если в феврале арендаторы платили около 11 500 грн, то в марте — примерно 10 500 грн.

Самые высокие цены традиционно фиксируются в Приморском районе, где средняя аренда двухкомнатной квартиры достигает 17 400 грн.

В других районах цены ниже:

Киевский район — около 11 000 грн;

Хаджибейский район — около 11 000 грн;

Пересыпский район — около 8 000 грн.

Чаще всего двухкомнатные квартиры сдают в диапазоне 5 000 – 10 000 гривен.

Аренда трехкомнатной квартиры в Одессе

Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в городе также остается стабильной.

В марте 2026 года она составляет примерно 20 000 гривен, что соответствует уровню февраля.

Самые дорогие варианты находятся в Приморском районе — около 26 100 грн в месяц.

Более доступные предложения чаще всего встречаются в Киевском районе, где средняя цена составляет примерно 11 800 грн.

Наиболее распространенный диапазон аренды трехкомнатных квартир — 10 000 – 15 000 гривен.

Напомним, согласно данным ЛУН, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 17%, а аренда трехкомнатных квартир фактически не изменилась.