Ключевые моменты:
- Средняя аренда однокомнатной квартиры в Одессе держится на уровне около 10 000 грн.
- Двухкомнатные квартиры предлагают в среднем за 14 000 грн, но реальные сделки дешевле.
- Самые дорогие квартиры традиционно находятся в Приморском районе.
Цены на аренду квартир в Одессе в марте 2026 года
Согласно данным авторитетных сервисов недвижимости ЛУН Статистика и M2bomber, в марте 2026 года аренда квартир в Одессе немного подешевела по сравнению с февралем.
Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Одессе
Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Одессе в марте составляет примерно 10 000 гривен — это примерно столько же, сколько и месяцем ранее.
При этом реальные сделки часто заключаются дешевле. Если в феврале арендаторы платили в среднем 8 800 грн, то в марте сумма снизилась примерно до 8 000 грн.
Наиболее распространенный ценовой диапазон аренды однокомнатных квартир — от 6 000 до 8 000 гривен. Именно в этой категории находится наибольшее количество предложений на рынке.
Аренда двухкомнатных квартир в Одессе
Рынок двухкомнатных квартир также остается относительно стабильным.
Средняя стоимость предложений от владельцев составляет около 14 000 гривен в месяц. Однако фактическая цена аренды обычно ниже. Если в феврале арендаторы платили около 11 500 грн, то в марте — примерно 10 500 грн.
Самые высокие цены традиционно фиксируются в Приморском районе, где средняя аренда двухкомнатной квартиры достигает 17 400 грн.
В других районах цены ниже:
- Киевский район — около 11 000 грн;
- Хаджибейский район — около 11 000 грн;
- Пересыпский район — около 8 000 грн.
Чаще всего двухкомнатные квартиры сдают в диапазоне 5 000 – 10 000 гривен.
Аренда трехкомнатной квартиры в Одессе
Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в городе также остается стабильной.
В марте 2026 года она составляет примерно 20 000 гривен, что соответствует уровню февраля.
Самые дорогие варианты находятся в Приморском районе — около 26 100 грн в месяц.
Более доступные предложения чаще всего встречаются в Киевском районе, где средняя цена составляет примерно 11 800 грн.
Наиболее распространенный диапазон аренды трехкомнатных квартир — 10 000 – 15 000 гривен.
Напомним, согласно данным ЛУН, за последний год цена на аренду однокомнатных квартир выросла на 25%, двухкомнатные квартиры подорожали в цене на аренду на 17%, а аренда трехкомнатных квартир фактически не изменилась.