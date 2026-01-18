Ключевые моменты:

Трое сотрудников ТЦК и один активист задержаны за похищение одессита.

Мужчину силой затолкали в автобус и потребовали $6 тыс. за «решение вопроса».

Суд постановил арестовать подозреваемых без права на залог.

Суд арестовал подозреваемых в похищении и вымогательстве в Одессе

Киевский районный суд Одессы взял под стражу четверых мужчин, среди которых — трое сотрудников ТЦК и местный активист. Им предъявлены подозрения в незаконном лишении свободы и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел вечером 15 января. По версии следствия, во время так называемых «мобилизационных мероприятий» в Киевском районе Одессы потерпевшего силой посадили в микроавтобус. Его удерживали в транспорте около часа, избивали и требовали $6000 за то, чтобы не везти его в военкомат.

Следственный судья удовлетворил ходатайство правоохранителей и постановил взять всех фигурантов под стражу без возможности внести залог. Постановления пока не вступили в законную силу.

Злоумышленникам грозят серьезные сроки заключения согласно статьям о вымогательстве и незаконном лишении свободы.

Напомним, недавно в Одессе произошел очередной конфликт с участием сотрудников ТЦК: случайные прохожие буквально отбили мужчину, которого военные пытались «упаковать».

