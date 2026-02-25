Ключевые моменты:

Ивановский районный суд Одесской области признал женщину виновной и назначил 10 лет лишения свободы.

Экспертиза подтвердила: смерть ребёнка наступила из-за тяжёлых травм головы.

Осуждённая вину не признала, однако суд не принял версию о несчастном случае.

Суд по делу о смерти ребёнка в Одесской области

Трагедия произошла в селе Белка Березовского района. Мальчик Матвей родился 29 января 2024 года и жил с родителями в доме дедушки. Отец работал, а мать преимущественно ухаживала за ребёнком.

Согласно материалам дела, 13 апреля 2025 года женщина разозлилась из-за плача сына и, как установил суд, умышленно несколько раз ударила его по голове, лицу и шее, а также сжимала голову руками. После этого состояние ребёнка резко ухудшилось.

Мать утверждала, что мальчик якобы упал с кровати. Однако эксперты установили: полученные травмы не соответствуют обычному падению.

Ребёнка сначала доставили в местный медпункт, а затем — в областную больницу в Одессе. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлияниями и отёком мозга. Через несколько дней мальчик умер в реанимации.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между травмами и смертью. Помимо кровоизлияний в мозг, у ребёнка обнаружили многочисленные синяки на лице и шее, а также застарелые переломы руки, которые образовались ранее.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть. Приговор вынесли 9 февраля 2026 года. Срок наказания исчисляется с 15 апреля 2025 года — дня задержания. В течение 30 дней решение можно обжаловать в апелляционном порядке.

