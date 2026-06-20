Ключевые моменты:
- В Одессе 21 июня ожидается переменная облачность, без осадков.
- Температура воздуха в городе днем поднимется до +26+28°С.
- По области воздух прогреется до +31°С.
- Видимость на дорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 21 июня
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем она поднимется до 26-28°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 21 июня
По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Фото Марии Котовой