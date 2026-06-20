Ключевые моменты:

  • В Одессе 21 июня ожидается переменная облачность, без осадков.
  • Температура воздуха в городе днем поднимется до +26+28°С.
  • По области воздух прогреется до +31°С.
  • Видимость на дорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 21 июня

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем она поднимется до 26-28°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 21 июня

По Одесской области в воскресенье ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Фото Марии Котовой

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