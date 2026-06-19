Ключевые моменты:

В Одессе обсуждается организация НМТ.

На заседании депутатской комиссии рассматривались проблемы проведения тестирования, безопасность в укрытиях и координация пунктов НМТ.

Отмечалось проблемы организации предыдущих сессий, в частности 8 июня, когда тестирование длилось до 13 часов без воды и отдыха для учеников.

Елена Буйневич заявила о необходимости более системной подготовки к НМТ и извинилась за организационные просчеты.

Отдельно она подчеркнула необходимость проведения тестирования в укрытиях, которые, по ее словам, готовы технически.

В соцсетях родители и учителя заявляют о неравной сложности задач на сессии 17 июня и возможном влиянии этого на результаты.

Елена Буйневич принесла извинения Одессе

В Одессе на заседании депутатской комиссии, посвященной проведению национального мультипредметного теста (НМТ), обсудили проблемные вопросы организации и безопасности экзаменов в городе. Напомним, что НМТ 8 июня в Одесской области затянулся до 13 часов – дети сдавали экзамен без воды и отдыха.

Ситуацию прокомментировала известный в городе педагог, бывшая директорка Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

По ее словам, во время заседания депутаты пытались выяснить причины организационных трудностей, в то время как часть должностных лиц переводила ответственность между структурами. Отдельно поднимался вопрос работы регионального центра оценивания качества образования и координации пунктов тестирования.

Среди ключевых тем также была безопасность проведения НМТ в условиях военного положения. В частности, речь шла об использовании укрытий для проведения тестирования, их технической готовности, наличии вентиляции и стабильной интернет-связи.

По мнению Буйневич, часть проблем можно было бы предусмотреть заранее, в частности, еще во время подготовки к предыдущим сессиям НМТ. Она также отметила, что подготовка к тестированию в 2026 году нуждается в более системном подходе.

Отдельно она принесла извинения жителям Одессы за просчеты в организации предварительных этапов, подчеркнув, что ответственность за подготовку должна быть общей для всех привлеченных структур.

“Если ни у одного из присутствующих не нашлось смелости, чтобы поговорить с Одессой и извиниться перед городом за откровенный о…., если потенциальное «а почему сразу не в укрытиях» настолько испугало, что вы сознательно не перевели в них следующие тестирования оперативно, и семь месяцев висят халаты предшественников вместо своих. — написала в сообщении Елена.

Она добавила, что сессию НМТ в этом году должны провести в укрытиях. Ведь укрытий с принудительной вентиляцией и нормальным инетом для этого достаточно.

О сложности сессии НМТ 17 июня

Параллельно с этим в сети обсуждается организация национального мультипредметного теста (НМТ), в частности — уровень сложности задач во время отдельных сессий.

Как сообщают учителя и родители, состоявшаяся 17 июня сессия НМТ оказалась особенно сложной для части участников. Основные замечания касаются, в частности, различий в уровне сложности тестовых вариантов, которые, по мнению родителей и учителей, могли повлиять на результаты учащихся.

В соцсетях и родительских сообществах распространяются эмоциональные комментарии по ситуации. Часть родителей заявляет о значительном стрессе после экзамена и считает, что задачи были неравнозначными по сложности.

Родители и педагоги задают вопрос о принципе формирования тестовых вариантов: должны ли все сессии НМТ быть полностью одинаковыми по уровню сложности, или предусмотрена система статистического выравнивания результатов.

Напомним, НМТ в Одессе произошло в день масштабных отключений света и воды, 17 июня. В частности, из-за транспортных ограничений части выпускников было сложнее добраться до пунктов тестирования. Экзамен прошел без технических сбоев благодаря резервному питанию, однако родители критиковали организацию сессии: отсутствие воды и надлежащих условий для отдыха школьников.

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