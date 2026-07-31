Ключевые моменты:

  • Завтра, 1 августа, опасных погодных явлений синоптики не прогнозируют.
  • В Одессе без осадков, днем до +30°С.
  • В районах области днем ожидается до +33°С.

Прогноз погоды в Одессе на 1 августа

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 19-21°С, днем – около 28-30°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 1 августа

В Одесской области в первый день августа прогнозируют переменную облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Вы также можете узнать: Солнечное затмение в Украине: будет ли его видно в Одессе.

Автор фото: Игорь Белов

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