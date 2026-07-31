Ключевые моменты:
- Завтра, 1 августа, опасных погодных явлений синоптики не прогнозируют.
- В Одессе без осадков, днем до +30°С.
- В районах области днем ожидается до +33°С.
Прогноз погоды в Одессе на 1 августа
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 19-21°С, днем – около 28-30°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 1 августа
В Одесской области в первый день августа прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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Автор фото: Игорь Белов