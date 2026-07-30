Ключевые моменты:
- В Одессе 31 июля ожидается переменная облачность без осадков.
- Днем воздух прогреется до +27…+29 °С.
- По области днем прогнозируют до +32 °С, видимость на дорогах будет хорошей.
Какой будет погода в Одессе
В пятницу, 31 июля, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет северо-западный, скоростью 3–8 м/с.
Ночью столбики термометров покажут +17…+19 °С, а днем воздух прогреется до +27…+29 °С. Температура морской воды составит +18…+19 °С, поэтому море останется освежающим даже несмотря на теплую погоду.
Прогноз для Одесской области
В Одесской области также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.
Ночью температура воздуха составит +15…+20 °С, днем — +27…+32 °С. На автомобильных дорогах области синоптики прогнозируют хорошую видимость, что будет способствовать комфортным поездкам.
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