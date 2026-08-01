Ключевые моменты:

2 августа в Одессе будет жарко: температура воздуха днем поднимется до +31°С, в Одесской области — до +34°С.

Осадков не ожидается: прогнозируют переменную облачность и сухую погоду.

Ветер будет слабым — переменных направлений, 3–8 м/с.

Жителей и гостей области призывают быть осторожными с огнем на открытых территориях.

Погода в Одессе

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе в течение суток ожидается переменная облачность. Дождей не прогнозируют. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 19–21°С, днем столбики термометров поднимутся до 29–31°С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается переменная облачность и сухая погода. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Ночью температура будет в пределах 16–21°С, а днем воздух прогреется до 29–34°С.

В то же время синоптики предупреждают о повышенной пожарной опасности. Жителей и гостей региона призывают быть осторожными с огнем на открытых территориях, поскольку из-за сухой и жаркой погоды риск возникновения пожаров остается высоким.

Ранее мы рассказывали, почему в Одессе до сих пор пахнет гарью: безопасен ли воздух после пожара.