Ключевые моменты:

В Молдове сегодня проходят парламентские выборы, главная борьба – между проевропейской партией PAS и пророссийским Патриотическим блоком;

Предвыборную кампанию сопровождали скандалы, снятие партий и обвинения во вмешательстве России;

Наблюдатели фиксируют нарушения и дезинформацию, ЕС и ОБСЕ следят за процессом;

Явка на выборах высокая – к 14:00 проголосовали более 900 тысяч избирателей.

Выборы в Молдове: скандалы и другие вызовы

В парламент должен быть избран 101 депутат. Участие в избирательной гонке принимают 14 партий, 4 блока и 4 кандидата-самовыдвиженца. Основная конкуренция развернулась между правящей проевропейской партией «Действие и солидарность» (PAS) и объединенным пророссийским Патриотическим блоком, в который входят социалисты, коммунисты, а также партии «Сердце Молдовы» и «Будущее Молдовы».

Пороги для прохождения в парламент составляют 7% – для избирательных блоков, 5% – для партий и 2% – для независимых кандидатов.

Стоит отметить, что предвыборная кампания проходила не без скандалов. Так, накануне выборов из избирательной гонки исключили партию Moldova Mare (Большая Молдова), возглавляемую Викторией Фуртунэ, призвавшую присоединить к Молдове часть Одесской области. По данным Центризбиркома, эта партия использовала средства, не задекларированные в отчетах о финансовом управлении, средства из-за границы, а также подкупала избирателей. Ее также обвиняют в участии в замаскированном избирательном блоке вместе с представителями партий, деятельность которых была ограничена и которых считают преемниками партии, признанной неконституционной.

Власти также сообщили о предотвращении масштабной дестабилизационной операции: были задержаны 74 человека, проведены сотни обысков. По словам молдавских спецслужб, план координировался из России.

Ранее власти неоднократно сообщали, что Россия пытается повлиять на выборы в стране. В частности, президент Молдовы Майя Санду заявляла, что победа пророссийских сил на выборах 28 сентября может привести к утрате независимости страны и превращению ее в плацдарм для российского вторжения в Одесскую область.

Выборы в Молдове сопровождаются и другими вызовами – от кибератак до масштабных кампаний дезинформации, включая использование поддельного контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Все эти факторы делают голосование особенно уязвимым для внешнего вмешательства.

Несмотря на то, что PAS сохраняет шансы на лидерство, позиции партии ослаблены, а итоги во многом будут зависеть от активности диаспоры и неопределившихся избирателей. В Брюсселе за выборами следят особенно внимательно, ведь Молдова в последние годы сделала ставку на европейский вектор развития. Москва же, напротив, заинтересована в ослаблении нынешнего курса и возвращении своего влияния.

Как проходит голосование на выборах в Молдове

Голосование проходит в относительно спокойной обстановке, сообщений о серьезных фальсификациях пока не поступало.

В то же время уже утром наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях: часть избирательных участков открылась с опозданием, а наблюдателей не допустили на отдельные зарубежные избирательные пункты.

Проблемы зафиксировали и за пределами страны – в Румынии, Франции, Испании и Германии. Так, партия «Альянс за объединение румын» (AUR) отозвала всех своих наблюдателей с диаспорных участков, поскольку заподозрила, что от имени AUR могут действовать люди, которые на самом деле к ней не принадлежали.

Также миссия по наблюдению на выборах Promo-Lex сообщила об организованной доставке избирателей из Приднестровья в Каушанах.

Некоторые группы наблюдателей выражают обеспокоенность изъятием из гонки прокремлевских партий на этапе регистрации и вмешательства органов власти в ход кампании.

Также звучат призывы к международному вниманию – ЕС, ОБСЕ и другие структуры призывают обеспечить честность и прозрачность голосования и обещают мониторинг итогов.

Но несмотря на все инциденты, избиратели активно приходят на участки. По состоянию на 11:00 в Молдове проголосовали 403 521 граждан, из них 36 234 – за рубежом. Только в столице к этому времени свой выбор сделали 89 339 человек.

По уточненной информации, явка на выборах в Молдове уже превысила 30%: к 14:00 проголосовало больше 916 тысяч избирателей.

Для признания выборов действительными необходимы голоса не менее трети избирателей, и этот порог практически преодолен.