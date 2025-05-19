Политик из круга пророссийского молдавского олигарха Илана Шора Виктория Фуртунэ заявила, что Молдове надо «вернуть» Буджак, который был «выходом» Молдовы к Черному морю, а сегодня Молдова якобы «имеет реальный шанс вернуть эту территорию».

Видео с выступлением Фуртуне обнародовал гагаузский портал Gagauznews.

«Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня… Мы искалечены границами, нарисованными по линейке, нас лишили выхода к морю через Буджак. А без выхода к морю Молдова, как лев на цепи… Я знаю, как вернуть Буджак уже сегодня, и это актуально как никогда», — заявила Фуртунэ.

По ее словам, Молдова имеет право требовать пересмотра границ, поскольку в настоящее время «не существует ни одного международного договора, ратифицированного Молдовой, где она признавала бы потерю Буджака».

«Мы больше не хотим маленькой покорной Молдовы. Мы хотим большую Молдову… Нужно возвращать все, что у нас украли — имя, историю, язык, выход к морю», — заявила Фуртуне.

По теме: Бывший президент Молдовы заявил, что часть Одесской области должна отойти этой стране

Буджа́к — историческая область на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Дуная и Днестра, на востоке омывается Чёрным морем.

Виктория Фуртунэ экс-прокурор, которая в прошлом году баллотировалась в парламент Молдовы. Свою предвыборную кампанию она снимала прямо в центре Приднестровья. Имеет тесные связи с Иланом Шором — осужденным молдавским олигархом, который скрывается в Москве и руководит сетью из четырех компаний, занимающуюся обходом санкций в отношении РФ, введенных в связи с агрессивной войной РФ против Украины. Эти фирмы позволяют российскому бизнесу присутствовать на международных рынках.





