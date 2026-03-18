Ключевые моменты:

Вода в реке Днестр загрязнена нефтепродуктами: превышение нормы в 2,5 раза зафиксировано лабораторно.

Одесские предприятия водоснабжения рекомендовано усилить доочистку воды для безопасности жителей.

В Молдове более 300 тысяч человек остались без питьевой воды, особенно пострадал город Бельцы.

Загрязнение воды в Одесской области и меры безопасности

В Одесской области воду из Днестра рекомендуют тщательно доочищать после попадания нефтепродуктов в реку из-за массированной ракетно-дроновой атаки РФ 7 марта. Лабораторные исследования Министерства экономики, экологии и сельского хозяйства Украины показали превышение нормы содержания нефтепродуктов примерно в 2,5 раза.

Маслянистые пятна и пленка на воде обнаружены вдоль течения Днестра в Черновицкой, Винницкой и Одесской областях. Заместитель министра Ирина Овчаренко уточнила, что это скопления мелких маслянистых фрагментов, которые постепенно движутся вниз по течению реки.

По оценкам специалистов, от места загрязнения до водозабора Одессы вода идет около восьми суток. За это время загрязняющие вещества частично разбавляются, однако предприятиям водоснабжения рекомендовано усилить очистку, чтобы вода оставалась безопасной для потребителей.

Напомним, загрязнение вызвано утечкой около 1,5 тонн технического масла после атаки на Днестровскую ГЭС в Украине.

Ситуация с водой в Молдове

В Молдове более 300 тысяч человек остались без питьевой воды. Наибольшие трудности испытывает город Бельцы. После попадания нефтепродуктов в реку из-за удара по Днестровской ГЭС власти страны ввели ограничения на использование воды из Днестра.

Как сообщают СМИ Молдовы, Национальный центр управления кризисами (НЦУК) совместно с правительством усилил меры по обеспечению населения водой. В течение последних суток почти 100 тонн питьевой и технической воды было распределено среди жителей. Власти предоставили 15 автоцистерн и восемь цистерн для транспортировки питьевой воды, чтобы покрыть немедленные потребности населения.

Специалисты продолжают координировать действия в зависимости от динамики ситуации, анализируя потребности жителей и возможности дополнительной поддержки.

Во вторник, 17 марта, Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России Олега Озерова и вручило ему ноту протеста из-за российского обстрела, который привел к утечке нефтепродуктов в реку Днестр. Известно, что река Днестр обеспечивает водой примерно 80% населения страны и 98% города Кишинев.

На фото — в Молдове на встречу с российским послом принесли бутылку загрязненной воды из реки Днестр