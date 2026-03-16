Ключевые моменты:

Атака РФ: 7 марта удар по Новоднестровской ГЭС (Черновицкая обл.) нанес разлив нефти в Днестр.

Реакция Молдовы: Президент Майя Санду объявила экологическую тревогу из-за угрозы водоснабжению.

Меры контроля: пробы воды возле Одессы, Маяков, Днестровского лимана планируют боновые заграждения и сорбенты.

Ситуация в Одессе: Риск проверен, дефицит воды не подтвержден, доступны бюветы с бесплатной водой.

Координация: Украина проинформировала Молдову, работают в Днестровской комиссии.

Молдова бьет тревогу

Президент Молдовы Майя Санду заявила об экологической угрозе для реки Днестр из-за разлива нефти после российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине. Ведь 7 марта РФ нанесла удар по Новоднестровской гидроэлектростанции в Черновицкой области. По словам Санду, это привело к разливу нефти в Днестр, что чревато водоснабжением Молдовы.

Глава Молдовы заявила, что в стране объявили экологическую тревогу, а Россия несет полную ответственность за это.

Есть ли риск для Одессы

Что касается Украины, то министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства 10 марта также зафиксировало пятна технического масла в Днестре вблизи села Лядова Винницкой области. Однако ситуация находится под контролем. В Винницкой и Одесской областях собрались комиссии ТЭБ и ЧС, отобраны пробы воды у водозабора Одессы, в Маяках и Днестровском лимане. Кроме того, после согласования с Молдовой установят боновые заграждения и сорбенты. Также приняты меры по защите водозабора города Одесса, где установлены дополнительные заграждения, которые делают невозможным попадание загрязняющих веществ в водозаборный канал.

Добавим, что информация о дефиците питьевой воды в Одессе не подтверждена официальными данными.

Напомним, в Одессе функционируют бюветные комплексы, где можно бесплатно набрать воду.