В акватории одесских пляжей «Ланжерон» и «Отрада» экологи обнаружили желтые пятна с резким запахом подсолнечного масла.

Пробы воды показали содержание жиров и масел 49,8 мг/дм³, что превышает норму.

Вероятной причиной инцидента называют последствия вражеской атаки на порт в декабре 2025 года.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Как сообщили в Госэкоинспекции, специалисты отобрали пробы морской воды для лабораторного анализа. Результаты подтвердили опасения: содержание жиров и масел в воде составляет 49,8 мг/дм³, что свидетельствует о факте значительного загрязнения акватории.

По предварительной версии экологов, это «эхо» вражеской атаки, которая произошла еще 20 декабря 2025 года. Тогда из-за обстрела портовой инфраструктуры в Аджалыкский лиман вылилось огромное количество подсолнечного масла. Судя по всему, пятна мигрировали и теперь достигли одесских пляжей.

Госэкоинспекция уже проинформировала профильные службы, чтобы те организовали работы по ликвидации последствий разлива. На данный момент мониторинг состояния морской воды продолжается.

Одесситам советуют пока воздержаться от контакта с морской водой в указанных районах до полной очистки акватории.

