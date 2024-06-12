В Одесской области двое школьников распылили в лицее перцовый баллончик: каковы последствия

Об инциденте, который произошел еще в конце мая в одном из лицеев Сафьяновской ОТГ Измаильского района, правоохранителям сообщил директор учебного заведения.

Выяснилось, что 15-летний ученик девятого класса приобрел и принес в лицей перцовый баллончик. На перемене он унес его в коридор и показал однокласснику. Крутя баллончик в руках, они случайно распылили газ.

В результате оба подростка и еще четверо лицеистов 11-ти и 15-ти лет, которые находились рядом, получили поражение слизистых глаз, носа и рта. Всех детей доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь, и сейчас с ними все хорошо.

В полиции усмотрели в действиях школьников признаки мелкого хулиганства, квалифицируемого по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Но, учитывая, что юноши не достигли возраста, с которого могут нести ответственность, админпротоколы были составлены в отношении их родителей.

Все собранные административные материалы направили в суд. Суд принял во внимание собранные доказательства и за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей наложил на родителей подростков штраф в размере 850 и 1020 грн.

Ранее в Одессе трагически погиб 13-летний подросток, а его друг травмировался во время игры в неработающем фонтане.