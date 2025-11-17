Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I уровня (желтого) опасности
Ночью 18 ноября ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.
Прогноз погоды в Одессе на 18 ноября
Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, днем северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 11-13°С, днем 14-16°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 ноября
Облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, днем северный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°С, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
