Зимний отдых в Карпатах: как подготовиться к первым каникулам или отпуску в горах?

В январе многие украинцы отправляются на зимний отдых в Карпаты. Катание на лыжах и прогулки по заснеженным горам привлекают многих, но много людей не едут, потому что не знают, в какое именно место ехать, какую одежду и снаряжение взять с собой. Для тех, кто никогда не был в горах зимой и сомневается, подойдет ли вам такой отдых, консультантка клуба туристов «Кулуар» Анна Чужа рассказала, как сделать каникулы в Карпатах безопасными и незабываемыми. Подробности — в материале «Одесской жизни».
Каким бывает отдых в Карпатах?
Зимний отдых в Карпатах может быть разнообразным – от спокойного до активного. К спокойному относится проживание в отелях, санаториях, усадьбах или арендованных коттеджах.
Для более активных туристов подойдут сноубординг и горнолыжный отдых. Это вариант для людей разного возраста, так как такие программы предусматривают проживание в отеле. Каждый может найти себе занятие: кто-то будет кататься на склонах, а кто-то отдыхать в отеле или гулять по окрестностям.
Горнолыжные курорты также предлагают множество развлечений для семей с детьми: специальные горки для санок, катки и другие активности.
Для тех, кто ищет впечатлений, существуют пешеходные туры по горам. Новички могут пройти простые маршруты и познакомиться с природой Карпат. Также возможны походы с ночевкой в палатках, что интересно молодежи и любителям приключений.
Не менее интересны в Карпатах экскурсии: посещение местных музеев или знакомство с этнографическими традициями.
Кому подойдет горный отдых?
Существует много вариантов отдыха в Карпатах, которые могут подойти даже детям и пожилым людям. Это, например, этнокультурные маршруты или прогулки по горам.
Но есть программы, которые требуют выносливости и физической подготовки от туристов. Например, для восхождений на вершины Говерла или Петрос рекомендуются регулярные тренировки 2-3 раза в неделю.
Даже для простых маршрутов на невысокие вершины желательно иметь базовый уровень физической подготовки. Поэтому людям, которые ведут малоподвижный образ жизни, нужно подготовиться заранее – хотя бы регулярно выполнять общие физические упражнения. Иначе вам будет тяжело, и вы не получите удовольствие от путешествия.
С чего начать знакомство с Карпатами?
Во-первых, определите, какой отдых вас интересует (простой, активный или сложный), период и дату поездки. Во-вторых, учитывайте свои финансовые возможности и физические силы. Обязательно обратитесь к проверенным туристическим агентствам и клубам. Самостоятельные путешествия в горы – опасны.
Для тех, кто только начинает знакомство с Карпатами, есть несколько интересных программ в районе Кривополье в Ивано-Франковской области. Например, маршруты на вершины хребтов Кукул и Кострича. Эти пути можно пройти начиная с сел Кривополье и Ворохта. Не менее интересны локации в городе Косов – Косовский рынок.
Горный перевал Немчич в Черновицкой области славится каскадом водопадов на реке Смугар, группой скал, известной как «Продяте камни», и памятником природы – скалой «Соколиный глаз». Эти места с необыкновенной карпатской природой отлично подойдут для новичков.
Для тех, кто уже имеет опыт прогулок в горах, отличным вариантом станет вершина горы Грофа, возвышающаяся над селом Осмолода в Ивано-Франковской области. Также для небольших зимних путешествий подходят живописное Яремче или село Квасы в Закарпатской области.
Если же планируете семейный или романтический отдых, можно отправиться в Яремче, Буковель или Татаров. Ворохта – также отличное место для отдыха. Можно выбрать и гостиничный отдых.
Для спокойного семейного отдыха или прогулок в горах подходит местность старых курортов Закарпатской области. Это село Лазещина в районе Черногорского хребта и села Пилипец и Подобовец, что в районе горного хребта Боржава.
Горнолыжный курорт Драгобрат – одна из самых отдаленных и труднодоступных локаций в Украине. Добраться туда можно преимущественно на внедорожниках. Однако аутентичная атмосфера и живописные пейзажи стоят того.
Верховина, село, которое славится многочисленными этническими музеями и аутентичной карпатской атмосферой, – идеальное место для культурного отдыха.
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Сколько будут стоить каникулы в горах?
Цена зимнего отдыха зависит от предоставляемых услуг. В настоящее время средняя стоимость отдыха в Карпатах – от семи тысяч гривен за три дня. Сумма может включать проживание, экскурсии, прогулки по горам и питание.
Более экономный вариант – это отдых в усадьбах или домах в карпатских селах. Обычно туристы самостоятельно организуют свой досуг. Стоимость проживания и питания – 500-700 гривен в день за человека.
Поход с палатками уже затратный вариант и более экстремальный. Хотя он позволяет сэкономить на проживании и питании, но требует надлежащего снаряжения. Стоимость похода – от пяти тысяч гривен за три дня.
Оздоровительный отдых в санаториях будет стоить дороже из-за лечебных процедур. Средняя цена – от трех тысяч гривен за ночь в номере на двоих.
Экскурсионные программы с радиальными выходами в горы, сноубординг и лыжные прогулки также требуют большего бюджета из-за организационных затрат, услуг гидов, проживания и снаряжения. Такой отдых – самый дорогой, от 7-10 тысяч гривен за три дня.
Какая погода в Карпатах зимой?
Зимой погода в горах непредсказуема. Одного дня тепло и солнечно, а на следующий – ветрено. Когда бывает потепление, снег тает и под ногами образуется «каша» из грязи. Также повышение температуры может вызвать туман, а это усложняет любое передвижение. Однако в теплую погоду можно не брать много теплой одежды.
Сложные погодные условия – это сильные морозы, ветер, снегопады, которые ухудшают видимость. Часто выпадает много снега, образуются заносы. Непротоптанные тропинки могут быть настолько глубокими, что ноги проваливаются до колен, а иногда выше.
Предсказать лучший период для отдыха в зимних Карпатах сложно. Ориентироваться можно на месте. Погода становится стабильной в марте, когда дни длиннее, теплее и солнечнее. В горах еще много снега, но находиться там комфортно.
Что взять с собой в зимнее путешествие?
Важным элементом подготовки к путешествию в горы является выбор обуви. Идеальный вариант – зимние трекинговые ботинки. Они обеспечивают тепло, устойчивость на заснеженных тропинках и сухость.
Что касается одежды, то основной набор включает:
- термобелье,
- мембранные штаны или лыжный костюм,
- флисовую кофту,
- пуховик,
- перчатки, шапку или балаклаву для защиты шеи и головы,
- куртку с капюшоном для защиты от ветра.
Не помешает горнолыжная маска, которая защищает от ветра, снега и мороза. Кроме этого, лучше брать с собой трекинговые палки и бахилы, которые защитят от попадания снега и грязи в обувь, а также термос для горячего чая. Дополнительное специализированное снаряжение можно арендовать в зависимости от отдыха.
!Перед поездкой стоит просмотреть рекомендованные списки снаряжения и одежды. Их публикуют на сайтах или в программе путешествий.
Какие есть правила безопасности в горах?
- Никогда не ходите в горы, если плохая видимость, сложные погодные условия и другая опасность. Ходите в горы только с опытным гидом, который знает безопасные маршруты и как вести себя в сложной ситуации.
- Перед походом в горы зарегистрируйтесь у спасателей. Сообщите количество людей, даты выхода и план маршрута. Контакты спасателей держите рядом.
- Если погода меняется и видимость ухудшается, возвращайтесь назад, ориентируясь на свои следы, маркировку на деревьях и навигатор.
- В случае непредвиденной ситуации (например, травмировались или заблудились) немедленно сообщите спасателям. Дайте точную информацию о своем местонахождении.
!Всегда берите с собой термос с горячими напитками. Это поможет поддерживать тепло в холодных условиях.
Все фото предоставлены из архива клуба туристов «Кулуар»
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