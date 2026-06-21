Ключевые моменты:

Авария произошла в субботу, 20 июня, на нерегулируемом перекрестке в Измаиле.

14-летний парень получил ушиб мозга, а также перелом свода и основания черепа.

За его жизнь борются медики.

Падение с электросамоката в Измаиле: восьмиклассник получил критические травмы

По предварительным данным, ученик лицея № 16 двигался на двухколесном электротранспорте по улице Коммерческой. На нерегулируемом перекрестке с улицей Новокилейской парень потерял контроль над управлением, из-за чего самокат опрокинулся. Об этом сообщает издание «Бессарабия INFORM» со ссылкой на собственные источники.

Удар при падении оказался критическим. Подростка без сознания экстренно госпитализировали в реанимационное отделение Измаильской больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, тяжелый ушиб головного мозга, а также закрытый перелом свода и основания черепа.

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На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст. 291 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий значительное усиление ответственности за нарушение правил пользования электросамокатами и другим малым электротранспортом.

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