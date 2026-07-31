Ключевые моменты:

Днем 31 июля враг снова атаковал Одесскую область.

Разрушен частный дом, еще шесть домов повреждены.

Пострадал 84-летний мужчина.

Возникшие пожары уже ликвидировали.

По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате очередной российской атаки под удар попал жилой сектор.

«Враг снова атаковал Одесщину. В результате очередной атаки поражен жилой сектор: один частный жилой дом разрушен, еще шесть получили повреждения. К сожалению, пострадал 84-летний мужчина… Пострадавшему оказывается необходимая помощь.

По другим адресам вспыхнули хозяйственные постройки и возник пожар на территории недействующего предприятия», – сообщил глава ОВА.

Пожары, возникшие на месте прилетов, спасатели оперативно ликвидировали.

На месте происшествия работают все соответствующие службы.

Также после атаки в части Одессы и Одесского района произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего часть Одесского района, а также Приморский район Одессы временно остались без света.

Помимо этого, из-за отсутствия электроснабжения в Приморском и Хаджибейском районах возникли перебои с подачей воды.

На момент публикации новости, по данным коммунальных служб и энергетиков, подача света и воды восстановлена.

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