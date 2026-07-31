Ключевые моменты:
- Днем 31 июля враг снова атаковал Одесскую область.
- Разрушен частный дом, еще шесть домов повреждены.
- Пострадал 84-летний мужчина.
- Возникшие пожары уже ликвидировали.
По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате очередной российской атаки под удар попал жилой сектор.
«Враг снова атаковал Одесщину. В результате очередной атаки поражен жилой сектор: один частный жилой дом разрушен, еще шесть получили повреждения. К сожалению, пострадал 84-летний мужчина… Пострадавшему оказывается необходимая помощь.
По другим адресам вспыхнули хозяйственные постройки и возник пожар на территории недействующего предприятия», – сообщил глава ОВА.
Пожары, возникшие на месте прилетов, спасатели оперативно ликвидировали.
На месте происшествия работают все соответствующие службы.
Также после атаки в части Одессы и Одесского района произошло аварийное отключение электроэнергии, из-за чего часть Одесского района, а также Приморский район Одессы временно остались без света.
Помимо этого, из-за отсутствия электроснабжения в Приморском и Хаджибейском районах возникли перебои с подачей воды.
На момент публикации новости, по данным коммунальных служб и энергетиков, подача света и воды восстановлена.
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