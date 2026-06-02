Ключевые моменты:

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об ужесточении ответственности для пользователей электросамокатов и другого малого электротранспорта.

Причиной изменений стал рост количества ДТП с участием электросамокатов.

Нарушения предлагают штрафы и возможную конфискацию транспортного средства.

Владельцам электросамокатов готовят новые наказания

Электросамокаты, моноколеса и другой малый электротранспорт давно стали обычным явлением на улицах Одессы. Правда, правила их использования до сих пор остаются недостаточно урегулированными. Это проблема не только для Одессы, но и для всей Украины. Именно поэтому в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15283, который предусматривает существенное усиление ответственности за нарушение во время пользования таким транспортом.

Авторы нового законопроекта объясняют необходимость изменений стремительным ростом количества средств индивидуальной мобильности и увеличением аварий с их участием. Только в 2025 году в Украине зафиксировали 845 ДТП с участием электросамокатов и другого малого электротранспорта. В этих авариях погибли 19 человек, еще 912 получили травмы.

Документ предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей о нарушениях правил использования малого электротранспорта.

В частности, за первое нарушение предлагается штраф в размере 1700 гривен. За повторное – 3400 гривен с возможностью конфискации транспортного средства. Если нарушение будет зафиксировано в третий или более раз, штраф может возрасти до 17 тысяч гривен, а также будут предусматриваться исправительные работы.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение штрафов за отдельные нарушения Правил дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, лиц, управляющих гужевым транспортом, и погонщиков животных.

Ожидается, что новые правила позволят более четко контролировать использование электросамокатов и другого малого электротранспорта, а также будут способствовать уменьшению количества аварий на дорогах. В случае принятия закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования, а у Кабинета Министров будет три месяца для приведения нормативных актов в соответствие с новыми требованиями.

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