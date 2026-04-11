Ключевые моменты:

В акции приняли участие родные военных, волонтеры и жители Измаила.

Участники создали символическое пространство Памяти и Надежды.

Во время мероприятия звучали молитвы, слова поддержки и призывы не забывать о пропавших.

Акция «Пасха надежды» в Измаиле

В Измаиле 11 апреля состоялась мирная акция «Пасха надежды», посвященная поддержке семей военнопленных и пропавших без вести защитников. Инициаторами мероприятия выступили общественная организация «Южноукраинское движение ветеранов и волонтеров «Улей»» и Екатерина Ханикова — дочь пропавшего без вести военного.

На центральной площади города собрались родственники защитников, волонтеры и неравнодушные жители города. Все они пришли, чтобы поддержать тех, кто ежедневно живет в ожидании новостей о своих близких.

Читайте также: Волонтер из Одесской области потеряла на войне брата и племянника

В преддверии Пасхи участники акции создали символическое пространство Памяти и Надежды — установили стол с пасхальными атрибутами как знак веры, тепла и ожидания возвращения близких домой.

Во время мероприятия капеллан Владимир Жук провел молитву за украинских защитников. Звучали слова поддержки и призывы не забывать о тех, кто до сих пор не вернулся. Участники подчеркивали, что каждый пропавший без вести — это не просто статус, а чья-то семья, надежда и боль.

Напомним, 11 апреля 2026 года состоялся 72-ой обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 175 военнослужащих и семь гражданских. Большинство из них находились в плену с 2022 года и защищали страну на разных направлениях фронта.

Фото — фейсбук мэра Измаила Андрея Абрамченко.