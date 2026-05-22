Ключевые моменты:

Авария произошла на перекрестке улиц Коммерческой и Княгини Ольги.

Пострадали трое детей — двое пешеходов и ребенок, находившийся в машине.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

ДТП в Измаиле: Hyundai отбросило на тротуар с детьми

По данным полиции Одесской области, авария произошла днем 22 мая на на перекрестке улиц Коммерческой и Княгини Ольги в Измаиле.

Предварительно правоохранители установили, что 47-летний водитель Volkswagen ехал по второстепенной дороге и не уступил Hyundai, за рулем которого была 41-летняя женщина. Автомобили столкнулись, после чего Hyundai отбросило на тротуар, где находились двое 12-летних мальчиков.

В результате ДТП травмы получили оба малолетних пешехода, а также 11-летний сын водительницы Hyundai, который находился в салоне автомобиля вместе с матерью.

Всех детей госпитализировали. По информации полиции, они получили различные телесные повреждения.

Водители автомобилей не пострадали. Сейчас их проверяют на состояние алкогольного или наркотического опьянения.

Сейчас правоохранители выясняют все детали происшествия и решают вопрос о правовой квалификации ДТП.

Напомним, в Украине существенно снизилось количество аварий из-за плохого состояния дорог. Одесская область оказалась на пятом месте по количеству таких ДТП — здесь зафиксировали 23 случая.