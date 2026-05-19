В городе Измаиле Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели женщины и ее новорожденного ребенка. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, после смерти пациентки в местной больнице оперативники провели осмотр ее жилья. В одном из шкафов квартиры они обнаружили завернутое в полиэтиленовый пакет тело младенца.

По предварительной информации, женщина не состояла на учете по беременности в медицинских учреждениях. Также сообщается, что ребенок, вероятно, родился мертвым. Сейчас эксперты устанавливают точные причины смерти и матери, и новорожденного – их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По факту гибели младенца следователи начали уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с правовой отметкой «несчастный случай».

Местные медиа со ссылкой на собственные источники добавляют, что женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения во время родов. По этой версии, после рождения мертвого ребенка мать в состоянии аффекта спрятала тело, но вскоре ее саму госпитализировали в тяжелом состоянии, где она и умерла. Также СМИ сообщают, что без матери остались двое малолетних детей в возрасте трех и шести лет.

Официальная информация от полиции и прокуратуры на данный момент отсутствует.

Источник: Думская, фото иллюстративное