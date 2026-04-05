Ключевые моменты:

Волонтерство Зои началось в 2015 году с просьбы брата прислать лопаты для окопов

Женщина регулярно организует сборы на снаряжение и передает помощь на фронт

На войне она потеряла брата и племянника, но продолжает помогать армии

Зоя также приютила переселенцев и поддерживает их вместе с военными

Волонтерство началось с… лопат

Зоя родилась в поселке Соборном в семье военного.

В 2015 году ее брат Георгий Халиков ушел в АТО. Именно тогда Зоя Журовна поняла, что на Донбассе идет настоящая война и ребятам очень нужна поддержка. Она постоянно собирала деньги — на антидроновые плащи, приборы ночного видения, буржуйки. Со временем к сборам присоединились родные, друзья, знакомые.

– Мое волонтерство началось с лопат. Георгий позвонил, я спросила, что прислать, а он говорит: «Да всего хватает, разве что лопат — штыковых, саперных, траншейных. Мы копаем окопы, их не хватает. А правильно выкопанный окоп спасает жизнь». Тогда мы собрали деньги и заказали штыковые лопаты у местного мастера. Через неделю отправила брату пятьдесят лопат, – рассказала Зоя Журовна.

26 октября 2021 года горе пришло в семью Зои — на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб воин 93-й отдельной бригады «Холодный Яр» Георгий Халиков. Место отца в Вооруженных силах Украины занял сын Опанас, который пошел добровольцем на фронт.

Зоя продолжила волонтерить. Она связалась с полтавскими волонтерами, которые активно помогали бригаде, где служил ее брат, и уже через них передавала посылки и собранные средства бойцам.

С началом большой войны в Бессарабском открылся женский волонтерский центр, и Зоя присоединилась к нему — она делилась опытом, организовывала сборы, формировала посылки. И снова трагическая весть — в апреле 2022 года, выполняя боевое задание, погиб племянник Опанас.

За брата и отца сейчас на Харьковском направлении воюет еще один сын Георгия — Андрей. Теперь женщина поддерживает его, побратимов и всех земляков.

– Главное, чтобы ребята чувствовали нашу поддержку, она для них очень важна, – уверена Зоя.

А еще Зоя Журовна приняла в свой дом трех мам-переселенок и одиннадцать детей из Очакова. И тоже организовала для них сборы самого необходимого.

С каждым годом войны сборы проходят все сложнее. Однако Зоя не устает, потому что знает: на фронте очень ждут поддержку из тыла. Она просто работает и ждет с войны племянника Андрея — единственного мужчину, который остался из семьи Халиковых.

Корреспондентка «Одесской жизни» побывала в волонтерском центре в Бессарабском, пообщалась с волонтеркой Зоей Шупарской и услышала ее историю — от первых сборов на лопаты до сегодняшней ежедневной помощи фронту. В материале использованы прямые цитаты и собственные наблюдения журналистки.

История семьи, служба бойцов в составе 93-й отдельной бригады «Холодный Яр» и потери, о которых говорит героиня, соотносятся с открытыми данными о боевых действиях на востоке Украины.

Также редакция учла более широкий контекст волонтерского движения в Украине — по оценкам государственных институций, именно поддержка из тыла стала одним из ключевых факторов устойчивости армии в первые годы войны и после полномасштабного вторжения.

