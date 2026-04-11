Ключевые моменты:

Домой вернулись 175 военнослужащих и 7 гражданских.

Большинство освобожденных находились в плену с 2022 года.

Среди освобожденных — 25 офицеров, которых ранее отказывались обменивать.

Обмен пленными перед Пасхой: кто вернулся в Украину

В Украине состоялся 72-й обмен пленными, приуроченный к Пасхе. В рамках договоренностей удалось вернуть 182 человека — 175 военных и 7 гражданских.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, практически все освобожденные находились в российском плену с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

Более половины освобожденных военных попали в плен во время обороны Мариуполя. Среди них также есть военнослужащие Национальной гвардии, захваченные в первые дни войны во время оккупации Чернобыльской АЭС.

Особое значение имеет освобождение 25 офицеров, которых ранее российская сторона не соглашалась включать в списки на обмен.

Возраст освобожденных варьируется от 22 до 63 лет. Среди них представители различных подразделений: Военно-Морских сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, десантно-штурмовых войск, Воздушных сил, а также Государственной пограничной службы.

Кроме военных, в Украину вернулись семь гражданских, которые находились в плену с 2022 года.

Освобожденные украинцы пройдут медицинское обследование, получат необходимое лечение, выплаты и помощь в реабилитации и возвращении к мирной жизни.

Отдельно отмечается вклад международных партнеров — США и Объединенных Арабских Эмиратов, которые способствовали организации обмена.

Напомним, Пасхальное перемирие вступит в силу 11 апреля 2026 года в 16:00.Пауза в боевых действиях рассчитана чуть более чем на сутки — она завершится по исходу дня 12 апреля 2026 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, отсутствие русских ударов в небе, на земле и на море означает отсутствие наших ответов.