Новая дорога на юг Одесской области пройдет вне территории Молдовы: что о ней известно

Сначала линия ЛЭП, а дорога – потом

«Одесская жизнь» собрала имеющуюся информацию о проекте.

О строительстве этого так нужного отрезка трассы говорят уже давно. Сейчас о нем снова вспомнили после интервью главы Одесской военной администрации Олега Кипера.

По его словам, толчок к строительству автодороги должно дать другое строительство – энергетическое. Параллельно маршруту автотрассы должна пройти новая высоковольтная линия электропередач (ЛЭП).

Сейчас сложилась такая ситуация, что электричество на юг Одесщины также должно проходить через отрезок на территории Молдовы, причем через МолдДРЭС, контролируемую властями непризнанного Приднестровья. Это анклав пророссийских сепаратистов на территории соседнего государства. Такая зависимость очень опасна для обеспечения энергетической независимости этого региона нашей страны. Поэтому сначала построят линию ЛЭП, а лишь со временем – отрезок автомагистрали.

– Я думаю, пока они не протянут ЛЭП, вопрос о дороге не будет подниматься, – предположил глава ОВА.

Но появление ЛЭП будет способствовать и появлению автодороги, потому что подсыпную часть, которая появится при установке электросопротивлений, можно использовать и в качестве основы для дороги.

– Я предложил Кабмину, чтобы во время прокладки ЛЭП, – а она пройдет в плавнях Маяк, где были сильные пожары, – и создание подсыпной части для опор использовать эту подсыпную для строительства отдельной дороги в обход Паланки, – объяснил Олег Кипер.

Какой будет новая дорога и где пройдет

Новый отрезок трассы Одесса – Рени должен быть протяженностью около десяти километров и пройдет исключительно по территории Украины – через плавни Днестровского лимана, входящие в Нижнеднестровский национальный природный парк.

Пока еще даже нет проекта новой дороги. Почти два года его разрабатывало предприятие, победившее в тендере 2021 года, но контракт с ним был расторгнут государством и объявлен новый тендер.

Предыдущие разработчики предлагали два варианта: насыпной и эстакадный. Причем Государственная служба по восстановлению территорий отмечала, что в приоритете должен быть эстакадный вариант. Но какой будет выбран – пока неизвестно.

Отметим лишь, что насыпную дорогу выстроить быстрее и дешевле. Также ее легче восстанавливать в случае повреждения врагом.

Но эстакадный вариант меньше вредит живой природе. А это важно, потому что дорога проляжет через территорию природного парка.

Где именно проляжет новый отрезок трассы сказать трудно, потому что нет даже проекта.

Сейчас у украинцев много сложностей с тем, как попасть в южные районы Одесщины. По трассе через Молдову была только одна альтернатива – через мост в районе Затоки, но после российских обстрелов это сооружение не работает.

А транспорт, который едет по трассе Одесса – Рени, вынужден проходить через таможенный и пограничный контроль. Это часто приводит к образованию многочасовых пробок. Поэтому так необходимо построить путь, который полностью проходил бы по территории нашей страны.

Кстати, был и более дешевый вариант избежать контроля в пунктах пересечения границы и ускорить движение. Было предложение оградить часть трассы, проходящей по территории Молдовы большим забором, что делало бы невозможным нелегальное пересечение границы. Сообщалось, что на это было согласие молдавской стороны. Но проект почему-то не был реализован.

Перед войной также планировали строительство второго, более удобного, чем в Затоке, моста через Днестровский лиман. Но война вынудила власти отложить эти планы до завершения боевых действий.

Фото с сайта yug.today