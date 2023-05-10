Порт в Измаиле сможет конкурировать с Одесским — там рекорд грузоперевалки

Меньше чем за 5 месяцев Морской порт Измаил выполнил годовой план по перевалке грузов.

Об этом сообщили в в Администрации морских портов Украины.

К 9 мая в порту обработали 6 миллионов 187 тысяч тонн грузов. Для сравнения, примерно столько же за квартал переваливал Одесский порт в 2017 году.

На территории порта действуют несколько операторов, государственный и частные:

ГП «Измаильский морской торговый порт» (2 млн. 656,4 тыс. тонн);

ЧАО «Дунайсудоремонт» (1 млн. 289,5 тыс. тонн);

ЧАО «ИРП «Дунайсудосервис» ( 805,0 тыс. тонн).

Главным грузом в порту сейчас является сельхозпродукция.

На первом месте — зерно; На втором — другая агропродукция: масло, шрот, подсолнечник; На третьей – окатыши (металлургическая продукция).

Мощности порта по экспорту агропродукции увеличились благодаря введению в действие причалов для грузовых операций с зерновыми и растительным маслом новыми операторами терминалов – ЧАО «Дунайсудносервис», ЧАО «Дунайсудоремонт», ЧАО «ИЦКК», а также за счет строительства нового терминала ООО СП «Нибулон».

— Увеличению пропускной способности морского порта Измаил, который сегодня обрабатывает существенную долю украинского экспорта, способствовало восстановление судоходства в устье Быстрое, увеличение акватории морского порта Измаил и проведение дноуглубительных работ в акватории порта. Дунайский кластер – это ключевой альтернативный путь экспорто-импортной логистики, который является приоритетным для дальнейшего развития для ГП «АМПУ», — так прокомментировал успехи измаильского порта руководитель Ассоциации морских портов Украины Юрий Литвин.

Напомним, что недавно в Украинском Дунайском Пароходстве рассказали о планах по модернизции флота.

Также мы сообщали, что собирается делать с Усть-Дунайским портом в Одесской области его новый владелец.

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