Ключевые моменты

В Одессе будут судить организатора и трех участников финансовой пирамиды.

Ущерб — почти 26 млн грн; реально пострадавших может быть до 20 тыс. человек.

Фиктивная платформа: my.vintrade.io работала по “схеме Понци”.

Для доверия платили мелкие суммы, позже выплаты прекратили.

Организатор переводил деньги в криптовалюту, успев легализовать 61 млн грн.

Все обвиняемые находятся под стражей, имущество арестовано.

Организатору и трем участникам финансовые пирамиды «VinEco» и «Vinex Trade» инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и легализацию преступных доходов (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины), сообщили в областной прокуратуре.

Злоумышленники создали фиктивную онлайн-платформу my.vintrade.io, которую представляли как инвестиционный холдинг. На деле это оказалась классическая «схема Понци» — выплаты старым инвесторам осуществлялись за счет средств новых вкладчиков.

Для создания иллюзии легальности организатор зарегистрировал фирму с десятками видов деятельности, арендовал офис в одесском торговом центре и активно продвигал проект в соцсетях. Рекламные кампании сопровождались видео с пачками валюты, «историями успеха» и публичными презентациями в Одессе и других городах.

Чтобы завоевать доверие, вкладчикам вначале выплачивали небольшие суммы, однако вскоре выплаты прекратились. Полученные деньги быстро переводились в криптовалюту.

Схема действовала более трех лет. Среди 94 официально установленных потерпевших — в том числе военнослужащие ВСУ. Ущерб составил 25,7 млн грн, но число пострадавших может достигать 20 тысяч человек по всей Украине.

В ходе обысков прокуратура и полиция изъяли компьютерную технику, телефоны, носители информации, наличные, а также документацию. Установлено, что организатор успел легализовать более 61 млн грн: приобрел 25 автомобилей, пять земельных участков и построил автомойку самообслуживания, выдавая ее за «инвестиционный проект».

По ходатайству прокуратуры обвиняемые арестованы, а имущество, приобретенное на преступные доходы, — изъято.

