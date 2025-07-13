Ключевые моменты:

13 июля 2025 года в селе Усатово Одесского района произошло смертельное ДТП;

19-летний водитель Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Renault;

Молодой водитель погиб на месте, водитель Renault и его пассажирка получили травмы и госпитализированы;

Полиция начала досудебное расследование и назначила экспертизы.

Как сообщают в пресс-службе областного управления полиции, автопроисшествие произошло сегодня около 13 часов на одной из улиц села Усатово.

Предварительно следователи установили, что 19-летний водитель легкового автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Renault под управлением 46-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В итоге младший по возрасту водитель погиб на месте, другой водитель вместе с его 55-летней пассажиркой с травмами разной степени был доставлен в больницу.

По факту ДТП в полиции начали досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 июня 2025 года, в Одесской области произошло смертельное ДТП, виновником которого стал пьяный водитель. Его задержали.