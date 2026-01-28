Ключевые моменты:

28 и 29 января отменены несколько пригородных поездов;

Изменения касаются направлений в Винницкой и Одесской областях;

Для пассажиров предусмотрены альтернативные рейсы.

Изменения в движении пригородных поездов в Одесской области

Одесская железная дорога предупреждает пассажиров о временных изменениях в движении пригородных поездов в Одесской и Винницкой областях. Причина — сложные погодные условия, которые влияют на безопасность движения.

Так, 28 января не будут курсировать поезда №6323 Жмеринка – Рахны и №6326 Рахны – Жмеринка. В качестве альтернативы пассажирам предлагают воспользоваться поездом №6325 Жмеринка – Вапнярка.

Кроме того, 29 января отменяется пригородный поезд №6253 Подольск – Одесса-Главная. Вместо него можно будет доехать поездом №6251 Вапнярка – Одесса-Главная.

Железнодорожники просят пассажиров быть внимательными, заранее проверять расписание и учитывать изменения при планировании поездок.

Напомним, 28 января из-за сложных погодных условий в Украине массово задерживаются пассажирские поезда. Поезд №35/36 Одесса — Пшемысль идет с опозданием около 6 часов.

