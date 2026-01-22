Ключевые моменты:

Обновлено расписание для 118 поездов дальнего следования и более 100 пригородных рейсов.

График адаптирован под условия обстрелов, объездов и движения на тепловозной тяге при блекаутах.

Поезда из Киева в Будапешт и Вену теперь отправляются раньше.

В билетах, купленных после 8 января, время уже актуальное.

Как поясняет компания-перевозчик, новый график разрабатывался в рекордные сроки. Специалисты пересмотрели маршруты и длительность поездок, учитывая необходимость движения под резервными тепловозами на обесточенных участках. Теперь расписание станет более реалистичным, что должно минимизировать массовые задержки.

Важно для пассажиров международных рейсов

Особое внимание в компании просят обратить тех, кто планирует поездки в Европу: изменилось время отправления ключевых поездов из Киева:

Поезд №9 Киев – Будапешт: отправляется в 09:43 (вместо 11:05);

Поезд №749 Киев – Вена: отправляется в 12:33 (вместо 13:05).

Также пассажиров просят обратить внимание на приобретенные билеты.

«В ваших билетах, приобретенных после 8 января, уже учтено новое время отправления и прибытия. Пассажиров, покупавших билеты на ресурсах или в кассах иностранных перевозчиков, просим быть внимательными и сверить время на официальных каналах Укрзалізниці», – отмечается в сообщении.

Уточнить актуальное расписание своего поезда можно в мобильном приложении, на официальном сайте компании или на информационных табло вокзалов.

