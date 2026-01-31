Ключевые моменты:

В Украине задерживаются пассажирские поезда;

Пять из них — одесского направления;

Причина — технические неисправности и погодные условия

Поезда в Одессу и из Одессы: актуальная ситуация

Сегодня, 31 января, из-за в Украине произошли массовые задержки пассажирских поездов. Как сообщили в Укрзалізниці, основная причина — технические неисправности, но часть поездов одесского направления задерживаются из-за погоды.

По состоянию на 10:25 утра, задерживаются следующие поезда одесского направления:

№7/8 Одесса-Главная → Харьков-Пас +2:58

№11/12 Львов → Одесса-Главная +1:50

№35/36 Пшемысль Главный → Одесса-Главная +1:50

№253/254 Одесса-Главная → Кривой Рог-Главный +2:29

№53/54 Одесса-Главная → Днепр-Главный +2:29

Время задержки может увеличиться. Пассажирам советуют уточнять актуальное время прибытия поездов перед поездкой и следить за официальными сообщениями Укрзалізниці.

Напомним, сегодня, 31 января, в Одессе будут работать социальные автобусные, частично заменяющие трамвайные и троллейбусные маршруты. Городские власти опубликовали полный график движения транспорта.

