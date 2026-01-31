Ключевые моменты:

  • В Украине задерживаются пассажирские поезда;
  • Пять из них — одесского направления;
  • Причина — технические неисправности и погодные условия

Поезда в Одессу и из Одессы: актуальная ситуация

Сегодня, 31 января, из-за в Украине произошли массовые задержки пассажирских поездов. Как сообщили в Укрзалізниці, основная причина — технические неисправности, но часть поездов одесского направления задерживаются из-за погоды.

По состоянию на 10:25 утра, задерживаются следующие поезда одесского направления:

  • №7/8 Одесса-Главная → Харьков-Пас +2:58
  • №11/12 Львов → Одесса-Главная +1:50    
  • №35/36 Пшемысль Главный → Одесса-Главная +1:50
  • №253/254 Одесса-Главная → Кривой Рог-Главный +2:29    
  • №53/54 Одесса-Главная → Днепр-Главный +2:29

Время задержки может увеличиться. Пассажирам советуют уточнять актуальное время прибытия поездов перед поездкой и следить за официальными сообщениями Укрзалізниці.

Напомним, сегодня, 31 января, в Одессе будут работать социальные автобусные, частично заменяющие трамвайные и троллейбусные маршруты. Городские власти опубликовали полный график движения транспорта.

Читайте также: «Укрзалізниця» ввела новый график поездов с 22 января: что изменилось и как не опоздать на рейс.

