В Дунайском пароходстве переименовали и дерусифицировали 12 судов

12 судов в Украинском дунайском пароходстве изменили свои названия. Часть — полностью, у другой часть русское название сменилось на украинское.
Об этом сообщил руководитель пароходства Дмитрий Москаленко.
У себя на странице в Facebook он написал, что 23 марта от Морской администрации поступили Свидетельства о праве собственности и Свидетельства о праве плавания под флагом Украины (судовой патент) с новыми названиями судов.
Руководитель пароходства отметил, что процесс переименования они инициировали еще в прошлом году. Но процедура переименования достаточно продолжительная.
Как выбирали новые названия судов
Рассказал Дмитрий Москаленко и о принципе избрания новых названий первых 12 судов. Названия в честь капитанов и механиков Дунайского пароходства сохранены, но они дерусифицированы (написание теперь украинское) и соответствуют украинскому правописанию. Суда с именами российских городов названы в честь украинских городов, связанных с судоходством. Буксир «Загорск», на котором работал погибший в бою Валерий Кидык, назван в честь павшего воина.
Полный список первых переименованных судов:
- буксир «Борис Макаров»;
- буксир «Валерій Кидик»(«Загорск»);
- буксир «Севастополь» («Звенигород»);
- буксир «Одеса» («Никифор Шолуденко»);
- буксир «Очаків» («Гагра»),
- буксир «Поті» (Поти);
- самоходное судно «Костянтин Боженко»;
- самоходное судно «Олексій Івлєв»;
- самоходное судно «Капітан Гайдай»;
- самоходное судно «Микола Будніков».
- служебно-вспомогательное судно «Кілійський» («Московський-2»);
- морское сухогрузное судно «Рені» (Рени)
Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала историю Валерия Кидика — сотрудника Дунайского параходства, который погиб на российско-украинской войне, защищаю свободу нашей страны.