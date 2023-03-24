В Дунайском пароходстве переименовали и дерусифицировали 12 судов

12 судов в Украинском дунайском пароходстве изменили свои названия. Часть — полностью, у другой часть русское название сменилось на украинское.

Об этом сообщил руководитель пароходства Дмитрий Москаленко.

У себя на странице в Facebook он написал, что 23 марта от Морской администрации поступили Свидетельства о праве собственности и Свидетельства о праве плавания под флагом Украины (судовой патент) с новыми названиями судов.

Руководитель пароходства отметил, что процесс переименования они инициировали еще в прошлом году. Но процедура переименования достаточно продолжительная.

Как выбирали новые названия судов

Рассказал Дмитрий Москаленко и о принципе избрания новых названий первых 12 судов. Названия в честь капитанов и механиков Дунайского пароходства сохранены, но они дерусифицированы (написание теперь украинское) и соответствуют украинскому правописанию. Суда с именами российских городов названы в честь украинских городов, связанных с судоходством. Буксир «Загорск», на котором работал погибший в бою Валерий Кидык, назван в честь павшего воина.

Полный список первых переименованных судов:

буксир «Борис Макаров»; буксир «Валерій Кидик»(«Загорск»); буксир «Севастополь» («Звенигород»); буксир «Одеса» («Никифор Шолуденко»); буксир «Очаків» («Гагра»), буксир «Поті» (Поти); самоходное судно «Костянтин Боженко»; самоходное судно «Олексій Івлєв»; самоходное судно «Капітан Гайдай»; самоходное судно «Микола Будніков». служебно-вспомогательное судно «Кілійський» («Московський-2»); морское сухогрузное судно «Рені» (Рени)

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала историю Валерия Кидика — сотрудника Дунайского параходства, который погиб на российско-украинской войне, защищаю свободу нашей страны.