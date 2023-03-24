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В Дунайском пароходстве переименовали и дерусифицировали 12 судов

В Дунайском пароходстве переименовали и дерусифицировали 12 судов

12 судов в Украинском дунайском пароходстве изменили свои названия. Часть — полностью, у другой часть русское название сменилось на украинское. 

Об этом сообщил руководитель пароходства Дмитрий Москаленко. 

У себя на странице в Facebook он написал, что 23 марта от Морской администрации поступили Свидетельства о праве собственности и Свидетельства о праве плавания под флагом Украины (судовой патент) с новыми названиями судов.

Руководитель пароходства отметил, что процесс переименования они инициировали еще в прошлом году. Но процедура переименования достаточно продолжительная. 

Как выбирали новые названия судов

Рассказал Дмитрий Москаленко и о принципе избрания новых названий первых 12 судов. Названия в честь капитанов и механиков Дунайского пароходства сохранены, но они дерусифицированы (написание теперь украинское) и соответствуют украинскому правописанию. Суда с именами российских городов названы в честь украинских городов, связанных с судоходством. Буксир «Загорск», на котором работал погибший в бою Валерий Кидык, назван в честь павшего воина.

Полный список первых переименованных судов:

  1. буксир «Борис Макаров»;
  2. буксир «Валерій Кидик»(«Загорск»);
  3.  буксир «Севастополь» («Звенигород»);
  4. буксир «Одеса» («Никифор Шолуденко»);
  5. буксир «Очаків» («Гагра»),
  6. буксир «Поті» (Поти);
  7. самоходное судно «Костянтин Боженко»;
  8. самоходное судно «Олексій Івлєв»;
  9. самоходное судно «Капітан Гайдай»;
  10. самоходное судно «Микола Будніков».
  11. служебно-вспомогательное судно «Кілійський» («Московський-2»);
  12. морское сухогрузное судно «Рені» (Рени)

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала историю Валерия Кидика — сотрудника Дунайского параходства, который погиб на российско-украинской войне, защищаю свободу нашей страны.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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