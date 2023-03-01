В Одесской области теплоход назовут в честь погибшего на войне моряка

На фронте погиб Валерий Кидык, который до того, как пойти в ЗСУ, работал в Дунайском пароходстве. О гибели воина сообщил директор «Украинского Дунайского пароходства» Дмитрий Москаленко.

Находил общий язык со всеми и мирил людей

“На фронте погиб наш коллега, первый помощник механика по электрооборудованию теплохода «Загорск» («Чугуев») Валерий Кидык”, — написал он у себя в facebook.

Руководитель рассказал, что Валерий начал работать в пароходстве в 2009 году.

Начинал слесарем-судоремонтником базы технического обслуживания флота. Потом получил специальное образование и перешел в транспортный флот электромехаником, и на все эти годы его вторым домом стал теплоход «Загорск».

Валерий прекрасно вписался в экипаж судна, был очень добрым, отзывчивым человеком с большим сердцем. Экипаж состоит из разных людей, а Валерий находил общий язык со всеми. Даже если у кого-то возник конфликт, он пытался найти точку соприкосновения, чтобы помирить людей. Всегда приходил на помощь.

Теплоход, на котором работал защитник, назовут в его честь

С началом войны Валерий очень болел за судьбу страны. Коллеги припоминают, как утром он приходил на завтрак и здоровался «Слава Украине!»

В ноябре Валерий должен был идти в рейс, но получил повестку и отправился служить. Три месяца проходил подготовку. Члены экипажа поддерживали связь, переживали за нее. Буквально неделю назад от него поступило сообщение, отправляемое на фронт. А теперь это страшное известие.

“Его гибель – невосполнимая потеря для всех его коллег и друзей. Валерию было всего сорок – самый расцвет жизненных и профессиональных сил. У него были большие планы на жизнь, были мечты и пожелания. Война их перечеркнула.

Решили назвать теплоход, на котором работал Валерий, в его честь. Уверен, что коллектив УДП поддержит это решение”, — рассказал Дмитрий Москаленко.