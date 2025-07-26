Ключевые моменты:
- В центре Одессы демонтирована мемориальная доска Льву Пушкину (брату Александра Пушкина);
- Активисты «Деколонизация. Украина» заявили, что ее «унес сильный ветер»;
- Глава организации намекнул, что следующим может стать бюст Пушкину;
- Демонтаж – часть процесса «очистки публичного пространства» от символов российской империи.
При этом в общественной организации «Деколонизация. Украина» сообщили, что мемориальная доска упала вследствие «сильного ветра».
«В центре Одессы очень сильный ветер уничтожил доску брату Пушкина. Неужели и главный Пушкин под угрозой?)», – пишут активисты.
А глава организации «Деколонизация. Украина» Вадим Поздняков в комментарии «Суспільному» сообщил, что памятную доску «демонтировали недавно». Он также добавил, что «очистка публичного пространства будет продолжаться».
«Чтобы не навредить процессу, могу сказать, что она была демонтирована недавно и что это намек городским властям, что сильный ветер может подобраться и к бюсту», – заявил активист.
Как сообщала «Одесская жизнь», Министерство культуры готовит приказ о выводе с учета памятников Пушкину на территории Одесской области. Это коснется монументов в городах Болград и Татарбунары.
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