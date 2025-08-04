Ключевые моменты:

На бывшем переулке Маяковского (теперь — Футуристов) демонтировали доску Маяковскому.

Мероприятие является частью городской программы деколонизации и переименования объектов.

Детали демонтажа доски

Памятную доску, размещенную на фасаде дома, сняли представители общественной организации, занимающейся вопросами деколонизации. Сам переулок, где была установлена мемориальная доска, в 2023 году переименовали в улицу Футуристов.

По словам организаторов, такие действия направлены на очищение городского пространства от символов советского и российского наследия. Активисты подчеркивают, что подобные инициативы помогают формировать уникальную культурную идентичность Одессы.

В последние годы демонтаж памятных досок и переименование улиц стали распространенной практикой в рамках городских программ и в соответствии с действующим законодательством.

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