***

Ключевые моменты:

Встреча Трампа и Путина прошла в формате «три на три», без совместной пресс-конференции и официального обеда;

Переговоры не привели к соглашениям о перемирии или снятию санкций;

Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа для обсуждения трехстороннего формата;

В то время как шли переговоры, Россия атаковала Украину ракетой «Искандер-М» и десятками дронов, 61 БпЛА сбит/подавлен.

Генштаб Украины зафиксировал 139 боевых столкновений, значительные потери российских оккупантов: 1 010 человек, 6 танков, 42 артсистемы, 152 БпЛА и др.

Встреча Трампа и Путина на Аляске: ожидание vs реальность

Издание Sky News проанализировало встречу Трампа и Путина на Аляске в формате ожидание vs реальность. И вот что из этого вышло.

Формат встречи

Ожидали: камерный тет-а-тет разговор с возможностью для журналистов задать вопрос.

Получилось: переговоры «три на три» с делегациями, всего несколько фото без контактов с прессой.

Расширенные переговоры

Ожидали официальный обед с делегациями.

Вышло: обед отменили сразу после первого раунда.

Пресс-конференция

Ожидали: общий брифинг с ответами на вопросы журналистов.

Вышло: каждый сделал короткое заявление отдельно, продолжительность – 12 минут, вопросов не было.

Встреча с Зеленским

Ожидали: Трамп представит план встречи уже в трехстороннем формате.

Получилось: Путин избежал каких-либо обязательств, Трамп лишь впоследствии подтвердил, что встреча все же планируется.

Перемирие

Ожидали: конкретные договоренности о прекращении огня.

Вышло: ни одного решения – даже термин «перемирие» стороны обошли. Санкции или дополнительное давление тоже не объявили.

Вывод Sky News: встреча скорее напоминала символический жест, чем прорыв. Обе стороны пытались показать открытость к диалогу, но реальные результаты не достигнуты.

При этом в Кремле заявили, что тема трехстороннего саммита с Зеленским на переговорах Трампа и Путина не обсуждалась.

Представитель Кремля Ушаков заявил, что пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.

По его словам, вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивался. При этом Трамп сегодня утверждал, что «Зеленский и Путин хотят, чтобы я присутствовал на их встрече. Я буду там».

Между тем, сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что война «закончится задолго до Рождества, если встретятся Зеленский, Трамп и Путин».

Что пишут о встрече Трампа и Путина ведущие западные СМИ

The Washington Post: встреча сопровождалась теплыми словами и пышным приемом с красной дорожкой, но без какого-либо соглашения.

встреча сопровождалась теплыми словами и пышным приемом с красной дорожкой, но без какого-либо соглашения. The New York Times: президент США устроил Путину теплый прием, сняв его с дипломатической изоляции. Однако российский диктатор не согласился на прекращение войны.

президент США устроил Путину теплый прием, сняв его с дипломатической изоляции. Однако российский диктатор не согласился на прекращение войны. Le Monde: Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня.

Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня. Sky News: Президент США и российский диктатор соглашаются по многим вопросам в переговорах, но сообщают мало подробностей.

Президент США и российский диктатор соглашаются по многим вопросам в переговорах, но сообщают мало подробностей. Politico: издание назвало встречу на Аляске «триумфом Путина».

издание назвало встречу на Аляске «триумфом Путина». Bild: есть «таинственные намеки» на продолжение переговоров.

есть «таинственные намеки» на продолжение переговоров. Corriere della Sera: три часа переговоров и заявления о «прогрессе», но перемирия нет.

Зеленский планирует встретиться с Трампом в понедельник

Украинский президент Владимир Зеленский планирует приехать в Вашингтон на встречу с президентом Трампом уже в понедельник, 18 августа. Об этом он сообщил сегодня в своем Телеграм-канале.

«Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации.

Мы поддерживаем предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого.

Все детали после завершения убийств, после окончания войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», – сказано в официальном заявлении главы государства.

Также Зеленский подчеркнул важность привлечения европейских государств на всех этапах переговоров «ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой».

«Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!», – добавил президент Украины.

Россия атаковала Украину ракетой и десятками дронов

В то время как Путин разговаривал с Трампом на Аляске, его войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», 85 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

По состоянию на утро 16 августа сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА. Зафиксировано попадание ракет и 24 дронов на 12 локациях.

А Воздушное командование «Юг» информирует, что за минувшие сутки, 15 августа 2025 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный и семь ударных БпЛА врага.

Сутки боев: более 130 столкновений и свыше тысячи потерь врага

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийских системы российских захватчиков.

«Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу», – сказано в сообщении.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 010 человек. Также украинские воины обезвредили: