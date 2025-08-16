Ключевые моменты:
- Встреча Трампа и Путина прошла в формате «три на три», без совместной пресс-конференции и официального обеда;
- Переговоры не привели к соглашениям о перемирии или снятию санкций;
- Зеленский планирует встретиться с Трампом в Вашингтоне 18 августа для обсуждения трехстороннего формата;
- В то время как шли переговоры, Россия атаковала Украину ракетой «Искандер-М» и десятками дронов, 61 БпЛА сбит/подавлен.
- Генштаб Украины зафиксировал 139 боевых столкновений, значительные потери российских оккупантов: 1 010 человек, 6 танков, 42 артсистемы, 152 БпЛА и др.
Встреча Трампа и Путина на Аляске: ожидание vs реальность
Издание Sky News проанализировало встречу Трампа и Путина на Аляске в формате ожидание vs реальность. И вот что из этого вышло.
Формат встречи
Ожидали: камерный тет-а-тет разговор с возможностью для журналистов задать вопрос.
Получилось: переговоры «три на три» с делегациями, всего несколько фото без контактов с прессой.
Расширенные переговоры
Ожидали официальный обед с делегациями.
Вышло: обед отменили сразу после первого раунда.
Пресс-конференция
Ожидали: общий брифинг с ответами на вопросы журналистов.
Вышло: каждый сделал короткое заявление отдельно, продолжительность – 12 минут, вопросов не было.
Встреча с Зеленским
Ожидали: Трамп представит план встречи уже в трехстороннем формате.
Получилось: Путин избежал каких-либо обязательств, Трамп лишь впоследствии подтвердил, что встреча все же планируется.
Перемирие
Ожидали: конкретные договоренности о прекращении огня.
Вышло: ни одного решения – даже термин «перемирие» стороны обошли. Санкции или дополнительное давление тоже не объявили.
Вывод Sky News: встреча скорее напоминала символический жест, чем прорыв. Обе стороны пытались показать открытость к диалогу, но реальные результаты не достигнуты.
При этом в Кремле заявили, что тема трехстороннего саммита с Зеленским на переговорах Трампа и Путина не обсуждалась.
Представитель Кремля Ушаков заявил, что пока не знает, когда состоится следующая встреча Путина и Трампа.
По его словам, вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского пока не затрагивался. При этом Трамп сегодня утверждал, что «Зеленский и Путин хотят, чтобы я присутствовал на их встрече. Я буду там».
Между тем, сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что война «закончится задолго до Рождества, если встретятся Зеленский, Трамп и Путин».
Что пишут о встрече Трампа и Путина ведущие западные СМИ
- The Washington Post: встреча сопровождалась теплыми словами и пышным приемом с красной дорожкой, но без какого-либо соглашения.
- The New York Times: президент США устроил Путину теплый прием, сняв его с дипломатической изоляции. Однако российский диктатор не согласился на прекращение войны.
- Le Monde: Трампу не удалось добиться от Путина прекращения огня.
- Sky News: Президент США и российский диктатор соглашаются по многим вопросам в переговорах, но сообщают мало подробностей.
- Politico: издание назвало встречу на Аляске «триумфом Путина».
- Bild: есть «таинственные намеки» на продолжение переговоров.
- Corriere della Sera: три часа переговоров и заявления о «прогрессе», но перемирия нет.
Зеленский планирует встретиться с Трампом в понедельник
Украинский президент Владимир Зеленский планирует приехать в Вашингтон на встречу с президентом Трампом уже в понедельник, 18 августа. Об этом он сообщил сегодня в своем Телеграм-канале.
«Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки оказывает влияние на развитие ситуации.
Мы поддерживаем предложение Президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина – Америка – Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров и трехсторонний формат подходит для этого.
Все детали после завершения убийств, после окончания войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение», – сказано в официальном заявлении главы государства.
Также Зеленский подчеркнул важность привлечения европейских государств на всех этапах переговоров «ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой».
«Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по поводу участия в обеспечении безопасности Украины. Продолжаем координировать наши позиции со всеми партнерами. Спасибо всем, кто помогает!», – добавил президент Украины.
Россия атаковала Украину ракетой и десятками дронов
В то время как Путин разговаривал с Трампом на Аляске, его войска атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М», 85 ударными беспилотниками (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
По состоянию на утро 16 августа сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА. Зафиксировано попадание ракет и 24 дронов на 12 локациях.
А Воздушное командование «Юг» информирует, что за минувшие сутки, 15 августа 2025 года, противовоздушной обороной юга Украины уничтожен один разведывательный и семь ударных БпЛА врага.
Сутки боев: более 130 столкновений и свыше тысячи потерь врага
По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки на фронте произошло 139 боевых столкновений.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 111 авиационных ударов, применив три ракеты и сбросив 213 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 6045 обстрелов, из них 98 – из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5659 дронов-камикадзе.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, один склад боеприпасов и три артиллерийских системы российских захватчиков.
«Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу», – сказано в сообщении.
В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 010 человек. Также украинские воины обезвредили:
- 6 танков;
- 2 боевых бронированных машины;
- 42 артиллерийские системы;
- 152 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 137 единиц автомобильной техники;
- 2 единицы спецтехники.