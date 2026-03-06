Ключевые моменты:

В Одессе на Фонтанской дороге, 4, между 4-й и 5-й станциями Большого Фонтана установлены резиновые дорожные «берлинские подушки».

Конструкции расположены в обоих направлениях движения перед пешеходными переходами.

Этот участок признан аварийно-опасным, поэтому его решили дополнительно обезопасить.

Особенность «подушек» в том, что они тормозят легковые авто, но не мешают проезду скорых и автобусов.

Новинки появились в районе дома №4. Их главная задача – заставить водителей сбросить скорость перед пешеходными переходами. В отличие от привычных «лежачих полицейских», которые тянутся через всю дорогу, эти «подушки» расположены посередине полосы.

Почему это удобно?

Спецтехника и общественный транспорт с широкой колеей пропускают «подушку» между колесами и едут плавно. А вот водителям легковушек придется притормозить, чтобы проезд по препятствию не стал испытанием для подвески.

В мэрии отмечают, что этот участок дороги давно имел дурную славу из-за своей опасности. Теперь же «принудительное замедление» должно сделать жизнь пешеходов на Фонтане спокойнее и безопаснее.

Также напомним, что с 6 марта на украинских трассах заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Два из них установят в Одесской области.