Ключевые моменты:
- В центре Одессы утром перекроют несколько улиц из-за велогонки.
- Ограничения движения будут действовать до 09:30.
- В городе также запланированы дорожные ремонтные работы на нескольких магистралях.
Ограничение движения в Одессе 10 мая: какие улицы перекроют
Как сообщили в Патрульной полиции, в воскресенье в городе состоятся спортивные соревнования по велоспорту.
В связи с этим с 07:30 до 09:30 временно ограничат движение транспорта на следующих участках:
- улица Троицкая — от улицы Канатной до улицы Маразлиевской;
- улица Маразлиевская — от Троицкой до переулка Дмитрия Лесича;
- перекресток переулка Дмитрия Лесича с улицей Маразлиевской.
Правоохранители рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать ограничения при планировании поездок.
Читайте также: Архитектура, шницель и немного Одессы: вкусная история из Львова
Ремонт дорог в Одессе: возможны заторы
Кроме временных перекрытий из-за соревнований, 10 мая в Одессе продолжатся дорожные работы.
Ремонт запланирован на следующих участках:
- проезд от улица Житомирская до Овидиопольская дорога;
- проспект Князя Владимира Великого — на участке от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха;
- улица Академика Заболотного — на участке от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.
Из-за работ на дорогах в этих районах возможно затруднение движения и образование пробок.
Читайте также: Стрельба возле пиццерии в Одессе: в полиции рассказали, что произошло