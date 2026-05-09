перекрытие проезда, знак Кирпич

Ключевые моменты:

  • В центре Одессы утром перекроют несколько улиц из-за велогонки.
  • Ограничения движения будут действовать до 09:30.
  • В городе также запланированы дорожные ремонтные работы на нескольких магистралях.

Ограничение движения в Одессе 10 мая: какие улицы перекроют

Как сообщили в Патрульной полиции, в воскресенье в городе состоятся спортивные соревнования по велоспорту.

В связи с этим с 07:30 до 09:30 временно ограничат движение транспорта на следующих участках:

  • улица Троицкая — от улицы Канатной до улицы Маразлиевской;
  • улица Маразлиевская — от Троицкой до переулка Дмитрия Лесича;
  • перекресток переулка Дмитрия Лесича с улицей Маразлиевской.

Правоохранители рекомендуют автомобилистам заранее выбирать альтернативные маршруты и учитывать ограничения при планировании поездок.

Ремонт дорог в Одессе: возможны заторы

Кроме временных перекрытий из-за соревнований, 10 мая в Одессе продолжатся дорожные работы.

Ремонт запланирован на следующих участках:

  • проезд от улица Житомирская до Овидиопольская дорога;
  • проспект Князя Владимира Великого — на участке от улицы Кишиневской до улицы Давида Ойстраха;
  • улица Академика Заболотного — на участке от проспекта Князя Владимира Великого до улицы Крымской.

Из-за работ на дорогах в этих районах возможно затруднение движения и образование пробок.

