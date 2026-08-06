Ключевые моменты:

Ремонт на перекрестке ул. Моторной и ул. Тракторной запланирован на 6 августа.

С 11:00 до 18:00 транспорт будет пропускаться по очереди только по одной полосе.

Также сегодня ремонтируют проезжую часть и тротуары на десятке улиц.

Где ограничат движение на Моторной

6 августа с 11:00 до 18:00 на перекрестке ул. Моторной и ул. Тракторной продолжатся дорожные работы. При выполнении работ движение транспорта будет осуществляться по одной полосе. Возможно временное усложнение движения и образование пробок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Дорожники будут ремонтировать проезжую часть и тротуар на участке от перекрестка ул. Тракторная к дому по адресу: ул. Моторная 8г.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут, следить за временными дорожными знаками и с пониманием отнестись к задержкам в пути.

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Где еще в Одессе сегодня работают бригады (список улиц)

Коммунальщики также проводят ремонтные работы, очистку остановок и внутриквартальных проездов по следующим адресам:

Ремонт проезжей части и трамвайных путей:

ул. Квитки-Основьяненко;

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Жолио-Кюри);

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Владислава Бувалкина до ул. 28-й бригады);

перекресток ул. Балковской / ул. Черноморского казачества (трамвайные пути);

Херсонский спуск (трамвайные пути).

Ремонт тротуаров и остановок общественной транспорта:

просп. Князя Владимира Великого (от ул. Кишиневской до ул. Давида Ойстраха);

ул. Академика Заболотного (от просп. Князя Владимира Великого до ул. Крымской).

Ремонт внутриквартальных проездов:

ул. Комитетская, 11/17к1, 11/17к2, 17/19;

пер. Банный, 3;

ул. Прохоровская, 30;

Фонтанская дорога, 7, 9, 9а, 9б, 9в;

ул. Независимости, 2, 4;

ул. Сегедская, 14, 16, 18.

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