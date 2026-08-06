Ключевые моменты:
- Газ отключат 6 августа с 09:00 до 18:00.
- Без газоснабжения временно останутся дома на пяти улицах и в переулке.
- Отключение связано с ремонтом газопровода среднего давления.
По информации Управления эксплуатации газового хозяйства мэрии города, на время проведения работ без газа останутся жители следующих адресов:
- ул. Дача Ковалевского: 68, 70, 72, 74/5, 76б, 76, 78, 80, 82;
- ул. Евгения Чикаленко: 1, 1а, 1б, 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б, 5/5, 7, 7а, 9, 13, 15, 15б;
- Водный переулок: 1а, 3, 5, 5а, 7, 9;
- ул. Саксаганского: 1а, 2, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 8, 10, 10/12а, 12.
Газоснабжение планируют восстановить после завершения ремонтных работ.
Городские службы приносят жителям извинения за временные неудобства.
Напомним, в результате российской атаки по Одессе 4 августа серьезно пострадала газовая инфраструктура города. В результате ракетного удара была повреждена труба высокого давления.
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