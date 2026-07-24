Ключевые моменты:

С 27 июля 2026 года по 27 июля 2027 года (на 1 год).

Перекроют участок улицы Преображенской — от дома №2 до дома №4.

Причина: восстановление здания, разрушенного в результате атак РФ.

Почему перекрывают Прeображенскую и что сделают

Как сообщили в Одесском городском совете, ограничение движения необходимо для безопасного проведения строительных и ремонтно-восстановительных работ по адресу ул. Преображенская, 4. Здание получило значительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Для обеспечения безопасности пешеходов и водителей, а также для размещения спецтехники, проезд на небольшом, но интенсивном отрезке улицы (между домами №2 и №4) будет полностью перекрыт для всех видов транспортных средств.

Распоряжение о временном запрете движения подписано исполняющим обязанности городского головы, секретарем горсовета 22 июля 2026 года.

Напомним, в Одессе в выходные, 25 и 26 июля, изменится движение двух трамвайных маршрутов. Причина – ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Старопортофранковской и Тараса Кузьмина.

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