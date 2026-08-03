Ключевые моменты:

Установка дополнительного насоса увеличит производительность станции с 1000 до 1500 кубометров в час.

Проводится замена старого отводящего трубопровода и полная очистка дождевой канализации.

Для водителей: Изменена схема движения на время ремонта для минимизации пробок.

Борьба с подтоплениями в Одессе: что ремонтируют в Газовом переулк е

В Газовом переулке в Одессе проводятся масштабные ремонтные работы, из-за чего полностью перекрыто движение до 21 августа 2026 года. Причиной ограничений является реконструкция магистрального водопровода и замена поврежденных участков трубопровода.

Газовый переулок и прилегающие улицы традиционно остаются одной из самых уязвимых точек Пересыпского района во время обильных осадков. Как сообщил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов, в рамках текущих работ коммунальные службы не только заменяют устаревший трубопровод, ведущий к городскому коллектору, но и повышают общую производительность всей дренажной системы.

Дополнительный насос увеличит его производительность с 1000 до 1500 кубометров в час.

По словам Филатова, новое оборудование позволит откачивать дождевую воду в три раза быстрее, что значительно снизит риск затопления проезжей части и жилых кварталов.

Работы планируется завершить в сентябре.

Вниманию водителей: как изменили схему движения

В связи с проведением ремонтных работ движение транспорта в районе Газового переулка временно затруднено. Чтобы разгрузить дорожный трафик, городские службы внесли изменения в организацию дорожного движения:

Прямой проезд: Открыт прямой проезд по улице Приморской в направлении улицы Черноморского казачества (без обязательного поворота в Газовый переулок).

Настройка светофоров: На перекрестке улиц Одария и Черноморского казачества увеличен интервал зеленого сигнала светофора. Также установлена дополнительная зеленая стрелка для поворота направо.

Городские власти призывают водителей заранее планировать свои маршруты с учетом временных изменений.

Напомним, в Одессе временно ограничат движение транспорта на участке улицы Преображенской. Перекрытие продлится ровно год — до 27 июля 2027 года. Причиной стали масштабные восстановительные работы в доме, пострадавшем в результате российской атаки.